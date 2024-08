Salão de Humor tem seu primeiro cartaz feito por uma mulher, em 51 anos

São Paulo

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba, no interior de São Paulo, tem pela primeira vez em 51 anos de história seu cartaz assinado por uma mulher brasileira. Fabiane Langona, que também é quadrinista deste jornal, é quem criou a arte.

Cartaz da 51ª edição do Salão de Humor de Piracicaba, feito por Fabiane Langona - Reprodução

A edição deste ano do Salão de Humor, que é Patrimônio Cultural Imaterial desde o ano passado, tem a abertura e premiação marcados para o próximo sábado (30). O evento acontece no Teatro do Engenho, no parque do Engenho Central, e tem entrada gratuita.

O salão permanece aberto à visitação até 3 de novembro, às quintas e sextas, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 20h.