São Paulo

"Não Pisque Duas Vezes" Quando Estreia nesta quinta, dia 22 de agosto

Estreia nesta quinta, dia 22 de agosto Elenco Naomi Ackie, Adria Arjona, Channing Tatum, Christian Slater, Geena Davis , Haley Joel Osment

Naomi Ackie, Adria Arjona, Channing Tatum, Christian Slater, Geena Davis , Haley Joel Osment Direção Zoë Kravitz

Em "Pisque Duas Vezes", seu primeiro trabalho na direção, a atriz Zoë Kravitz tece uma crítica ao poder que os homens bilionários supõem ter sobre os outros, mas, especialmente, sobre as mulheres. O trauma é fio condutor da trama.

O longa parte da perspectiva de Frida, vivida por Naomi Ackie, uma aspirante à manicure que nutre uma obsessão pelo gênio da tecnologia Slater King, encarnado por Channing Tatum. Mergulhado em um passado de polêmicas, ele se diz em busca redenção, com terapia e descanso em sua ilha privativa.

O ator Channing Tatum, protagonista de 'Pisque Duas Vezes' - Reprodução/Warner Bros. Pictures

Em uma festa filantrópica em homenagem a Slater King, Frida e amiga Jess, papel de Alia Shawkat, se infiltram entre os convidados bilionários e topam uma viagem até uma remota ilha de King. É nesse cenário paradisíaco que o thriller se desenrola.

O personagem de Tatum é apresentado a partir do ponto de vista feminino e o teor das controvérsias que envolvem seu nome fica implícito.

A atmosfera é de desconforto, seja nas cenas com alto contraste de cores, no figurino sempre branco das mulheres —em alusão à imagens de castidade e inocência—, na perfeição da ilha de Slater King ou na simpatia dos personagens masculinos.

O longa, que originalmente se chamaria Pussy Island, ou Ilha da vagina, é criativo ao destacar a inquietação de um mundo que resiste a aceitar figuras femininas que tomam o controle de suas próprias vidas.

O trabalho de direção constrói suspense e não subestima o telespectador. É óbvio que as personagens estão em perigo, mas Kravitz consegue fazer cenas gráficas com certa sutileza, em diálogo com demandas do setor que debatem sobre o olhar masculino sobre cenas de violência contra mulheres.

Ainda que a narrativa seja previsível, há um frescor na história diferente de outros filmes que também usam o protagonismo feminino de uma forma retaliativa —como "Bela Vingança", "Vingança" e "Doce Vingança".

Com cortes secos e repetitivos, ótimo trabalho de edição de Kathryn J. Schubert nos mostra as mulheres com a ausência de contato com qualquer pessoa fora da ilha, sendo induzidas a lapsos de memória pelo uso de álcool e de drogas.

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

É de se imaginar que um filme como "Pisque Duas Vezes" fosse associado ao rescaldo do movimento Me Too. Mas não só.

Ouve-se ecos das ideias de bell hooks, sobre a criação de narrativas femininas em que o valor está na quebra de normas patriarcais e racistas. É fácil ver as referências a nomes contemporâneos do suspense que vêm carregados de questões sociais, como "Corra!", de Jordan Peele, episódios das séries "Atlanta" e "Swarm", ambas criações de Donald Glover.

Talvez seja hora de reconhecer que essas histórias têm lastro próprio e não precisam de ganchos em acontecimentos históricos para merecer investimento e atenção.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis