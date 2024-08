Zoë Kravitz, agora também diretora, fez um filme para lidar com as suas frustrações

The New York Times

No verão de 2017, Zoë Kravitz, em uma pausa das filmagens de um filme, se instalou em um café em Londres com seu laptop e começou a rascunhar seu primeiro roteiro completo.

Não ficou imediatamente claro para ela o que se tornaria, ela disse: "No começo, escrevi uma espécie de novela de fluxo de consciência, onde os personagens ganhavam vida."

A atriz Zoë Kravitz em Los Angeles - Chantal Andersons/The New York Time

Eles eventualmente habitaram "Blink Twice" ("Pisque Duas Vezes", em português), sua estreia como diretora, que gira em torno de um bilionário da tecnologia com uma ilha particular para festas, e os convidados — seja inocentes ou cúmplices — que são atraídos para lá. É uma bacanal com tons de "O Senhor das Moscas" e Adão e Eva. Ao mesmo tempo um thriller psicosexual, um mistério de terror, uma fantasia de vingança, uma comédia negra e um comentário sobre gênero e classe, "Blink Twice" não foi inspirado por nenhum evento específico, ou por sua trajetória profissional, disse Kravitz em uma recente entrevista em vídeo.

"Foi mais uma coisa emocional que eu estava tentando resolver — uma combinação de minhas próprias experiências e experiências de amigos e familiares, outras mulheres com quem tenho proximidade, e não ter realmente um lugar para colocar essas frustrações e sentimentos complicados", disse ela.

Ela sempre quis dirigir, disse, mas não tinha planos de como isso aconteceria. Mas conforme escrevia — ela terminou o roteiro com sua amiga E.T. Feigenbaum — ela percebeu que não poderia "confiar em outra pessoa com essa visão que eu estava tendo".

O polido "Blink Twice", que estreou na sexta-feira, tem um elenco liderado por Channing Tatum, agora noivo de Kravitz, e Naomi Ackie ("Star Wars: Episódio IX — A Ascensão Skywalker"). O elenco inclui Adria Arjona ("Hitman"), Haley Joel Osment e Geena Davis. Eles filmaram na península de Yucatán, no México, "a cerca de uma hora de distância de qualquer cidade real", disse Kravitz, o que lhes deu um senso elevado de camaradagem.

Kravitz, 35 anos, uma vez Mulher-Gato e, como filha de Lisa Bonet e Lenny Kravitz, membro da realeza de Hollywood, disse que sempre soube que seu filme tratava de dinâmicas de poder. Mas outro tema — o grau em que as mulheres mascaram suas necessidades e desejos — se revelou principalmente na pós-produção. "Realmente confrontando essas coisas: Por que estamos fingindo? Porque temos medo. E quando paramos — o poder de poder não fingir."

Kravitz falou sobre refinar a história em torno de eventos da vida real, trabalhar com Tatum e a lembrança incomum que trouxe para casa do set. Estes são trechos editados da conversa.

Você começou a escrever isso antes do movimento #MeToo ganhar força, antes das acusações sobre Jeffrey Epstein e outros levarem mulheres para seus retiros em ilhas ganharem destaque. Uma vez que tudo isso veio à tona, você pensou, estou no caminho certo com essa história?

Se algo, tive um momento em que me perguntei se deveria seguir em frente com isso, porque agora [é percebido como] sobre algo que não é. Existe a necessidade desse filme agora que essa conversa ganhou força? Mas foi realmente interessante ter que reescrever a história com base no que estava acontecendo culturalmente. Isso me lembrou que a arte é essa coisa viva, respirante que está constantemente evoluindo.

Em sua declaração de diretora, você falou sobre o desconforto que as mulheres são obrigadas a suportar — e então são instruídas a sorrir. Há momentos desconfortáveis no filme. Como você concilia isso?

Acho que meu objetivo era destacar essa tensão, destacar o que nós mulheres temos que conciliar e como realmente se sente. É por isso que acho que consegui encontrar a comédia e a tristeza — todas estão meio entrelaçadas. Especificamente as cenas em que tiveram que esconder o que realmente estavam sentindo: Naomi e Adria realmente tiveram que equilibrar muito [porque] também era muito importante que o público sentisse e visse o que elas realmente estavam sentindo. Percebi que são ótimas atrizes — e nós também temos feito isso a vida toda — que foi como, vocês parecem bem. Preciso que vocês se saiam um pouco pior nisso para que o público participe da experiência com vocês. Tive que dizer a elas para atuarem mal para que eu pudesse ver os dois lados da moeda.

Vocês não se conheciam quando você o escalou.

Chan foi a primeira pessoa em quem pensei, e depois fiz muitas reescritas com ele em mente assim que ele entrou a bordo. Ele é produtor do filme e entrou bastante cedo. Eu sabia que [seu personagem] Slater King tinha que ser alguém que parecesse charmoso e reconfortante e seguro.

E seu trabalho, "Magic Mike", especificamente, foi um filme incrivelmente feminista. Senti que ele estaria interessado e corajoso o suficiente para contar essa história. Porque acredito que ele é um aliado. Eu também estava tão animada para vê-lo como ator fazer algo que não tínhamos visto ele fazer antes.

É interessante ver um romance florescer a partir de...

O filme mais sombrio de todos os tempos? Eu sei. [Risos] Quando você assiste ao filme, você vê — tenho um senso de humor muito sombrio, claramente. Então é perfeito para mim.

Seu conjunto é meio subversivamente escalado - como ter Geena Davis, que tem sido franca sobre a escassez de bons papéis para mulheres e começou o Instituto Geena Davis para pesquisar disparidades de gênero e outras na representação midiática, como a assistente submissa de um líder masculino.

Eu queria que fossem pessoas com as quais de alguma forma nos sentimos confortáveis, atores que conhecemos ou vimos sob certas luzes, para que projetemos o que sabemos sobre eles na tela.

Também se trata de quem quer fazer isso, quem realmente se sente atraído por esse tipo de filme. É como um casamento de destino, onde metade das pessoas você não quer que estejam lá de qualquer maneira, sabe? As pessoas que pensam e sentem da mesma forma acabam se encontrando.

O título original do seu filme, "Pussy Island", causou alvoroço; você o mudou por razões de marketing. Como você se sente sobre isso agora?

Estou quase gostando ainda mais que tantas pessoas tragam [isso] à tona e estejam lamentando a perda dele. É reconfortante que não seja só eu. Eu realmente acredito que o "Pussy Island" de tudo isso está muito presente no espírito do filme. Porque foi a primeira coisa que escrevi; foi a primeira coisa que escrevi na minha página em branco.

Você usou cobras reais ou falsas?

Ambos. Havia uma cobra real que não era nossa cobra - apenas uma cobra que foi encontrada que era gigante, e todo mundo pirou. Foi tão, tipo, acampamento de verão.

E [nossa cobra], em um dos dias em que estávamos filmando, trocou de pele. Eu só me lembro de ter sentido algo tão especial. As cores eram super vibrantes, e parecia um presente realmente bom. Ainda tenho a pele da cobra. Eu sou estranho, eu sei, mas tenho. Ela veio para casa.