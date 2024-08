Fronteiras de oceanos e filme com Charlize Theron: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

Produzida pelo diretor James Cameron, que é explorador residente da sociedade National Geographic, e a Unidade de História Natural dos Estúdios da BBC, "OceanXplorers" é uma série documental que leva o espectador a bordo do navio de pesquisa científica mais avançado do mundo para conhecer as fronteiras inexploradas dos oceanos. São seis episódios com sequencias visuais impressionantes e dramáticas.

Disney+, 12 anos

O Amor Volta Para Casa

Os empreendimentos comerciais mal sucedidos de um homem causaram sua falência e o divórcio de sua esposa, que criou os filhos, Byeon e Hyoun-Jae, sozinha. Onze anos depois, o homem volta milionário e dono da vila onde a ex-esposa mora com os filhos. Drama coreano em doze episódios.

Netflix, 12 anos

De Repente Pais

Um empresário sedutor e dono de uma loja de brinquedos vai à falência e descobre uma criança que diz ser sua filha. Ele se muda para um bairro humilde, convive com funcionários que demitiu e, de repente, encontra o amor. Novela mexicana com comédia, drama, romance e 100 episódios.

Globoplay, 14 anos

A Hipnose

André e Vera tem a oportunidade de apresentar seu aplicativo de saúde feminina em um concurso importante. Antes de viajar, Vera consulta um hipnólogo para parar de fumar e acaba perdendo todos os códigos de comportamento civilizado. Em sua estreia na direção, Ernst De Geer faz uma sátira sobre a cultura millennial.

Mubi, 12 anos

Aeon Flux

Dirigido por Karyn Kusama e estrelado por Charlize Theron, o filme se passa em 2415, quatro séculos depois que um vírus quase exterminou a raça humana. Um grupo de rebeldes planeja destruir o governo opressor e contratam a justiceira Æon Flux.

Charlize Theron em cena de 'Æon Flux' - Divulgação /IMDB

A&E, 20h25, 14 anos

Roda Viva

Nesta segunda, a candidata à prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, responde perguntas de sete jornalistas em volta da roda, incluindo a apresentadora Vera Magalhães.

TV Cultura, 22h, livre