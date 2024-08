Governo Lula decreta luto de três dias no país por morte de Silvio Santos

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decretou luto de três dias em todo o país pela morte do dono e apresentador do SBT, Silvio Santos. A informação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na tarde deste sábado (17).

Silvio Santos, morto aos 93, não será velado - VANESSA CARVALHO/VANESSA CARVALHO/BPP

Silvio Santos morreu às 4h50 da madrugada deste sábado, aos 93 anos. A causa da morte foi broncopneumonia. O corpo do apresentador já deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, e seguiu para o local onde será feita uma cerimônia judaica restrita à família.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT em nota publicada nas redes sociais.

"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar serão para sempre lembrados com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações."

Mais cedo, o presidente lamentou a morte de Silvio Santos, a quem descreveu como a maior personalidade da história da televisão brasileira.

Lula disse que a morte do dono do SBT marca o fim de uma era na comunicação do país. "Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país", escreveu nas redes sociais.

Lula lembrou na sua postagem a trajetória de Silvio, que começou a carreira como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de comunicação, e acrescentou que o apresentador era o "rosto e a voz dos domingos" de milhões de brasileiros, em referência aos programas que apresentava.