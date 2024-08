Lula diz que Silvio Santos o procurou com 'medo de ser preso' por fraudes no banco Panamericano

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou neste domingo (18) que o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, morto neste sábado aos 93 anos, uma vez o procurou para manifestar medo de ser preso por causa das fraudes no banco Panamericano.

Lula também lembrou que fez um pedido para que Silvio desistisse da corrida presidencial em 1989 e voltou a elogiar a trajetória do comunicador, afirmando que ele foi o maior apresentador da história brasileira, ao lado de Chacrinha. "Tem pessoas que não morrem", disse o presidente.

O presidente Lula durante evento da área da saúde no Palácio do Planalto

As declarações do presidente foram dadas logo após visita à sala de situação do Dataprev, onde é feito o monitoramento da execução do CNU (Concurso Nacional Unificado), o chamado Enem dos Concursos.

O presidente havia afirmado que só daria uma declaração sobre o concurso, mas abriu uma exceção para comentar a morte do apresentador.

Lula elogiou a "seriedade" de Silvio Santos ao relatar a crise no banco Panamericano, oferecendo o seu patrimônio como garantia, e então mencionou que ele o procurou, em seu segundo mandato, para manifestar o medo que tinha de ser preso.

"Eu posso contar uma coisa da seriedade de Silvio Santos. Quando teve aquele golpe no banco Panamericano, o Silvio Santos me procurou aqui, muito preocupado. Eu era presidente. Ele estava com medo de ser preso, e eu disse 'Silvio, primeiro, não há por que te prender, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, o Ministério da Fazenda, e vamos ver como a gente resolve o problema'", afirmou o presidente. "E o problema foi resolvido. Ele deu como garantia inclusive a televisão dele, coisa que muita gente não quer dar, o seu patrimônio. Mas ele deu."

Lula também comentou a disputa presidencial de 1989, na sua primeira tentativa de ser presidente. Silvio Santos se apresentou como candidato, mas acabou desistindo. O petista lembrou uma conversa que teve com o apresentador, na qual pediu para que ele abandonasse a corrida.

"Fiz uma viagem com ele de avião de São Paulo para Brasília e tentei convencê-lo da não importância de ele participar do processo eleitoral", lembrou o presidente. "Eu disse isso porque era um homem que inegavelmente foi o melhor apresentador deste país, o melhor homem de televisão. O Chacrinha e ele juntos. Não tem mais ninguém que sequer chegue perto deles."

O presidente relembrou os programas apresentados por Silvio Santos e os que foram transmitidos no SBT e afirmou que seu legado será sempre lembrado.

"Tem pessoas que não morrem. Eu penso que ele não morreu. Ele foi fazer uma viagem. Como acredito na existência de um outro mundo, melhor e mais justo, eu acho que Silvio Santos deve estar direcionado para esse novo mundo", afirmou o presidente.