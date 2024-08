Imprensa internacional repercute personalidade carismática de Silvio Santos

São Paulo

A morte de Silvio Santos aos 93 anos na madrugada deste sábado (17) foi noticiada em alguns dos grandes jornais ao redor do mundo. O apresentador estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte foi broncopneumonia.

Uma das maiores agências de notícias dos Estados Unidos, a Associated Press, conhecida como AP, classificou o dono do SBT como uma "lenda do entretenimento". "Um executivo de televisão e apresentador brasileiro conhecido por seu sorriso radiante e o bordão 'quem quer dinheiro?' morreu após uma carreira de décadas sob os holofotes."

O apresentador Silvio Santos em 2009 - Divulgação/SBT

Portais de notícias internacionais reproduziram o texto da agência de notícias, entre eles a emissora norte-americana ABC News, o portal canadense Yahoo! News, o site chinês Mandarinian, o jornal turco Gazete Istanbul e o argentino La Nación.

"Ele dobrava aviões de dinheiro e os jogava sobre a multidão durante seu programa, alguns episódios dos quais duravam até 10 horas. Ele interagia constantemente com os membros da plateia e, com um microfone personalizado preso à sua gola, ficava livre para gesticular com as mãos", diz, ainda, o texto da AP.

Na Europa, o jornal português Diário de Notícias se referiu ao apresentador como um "ícone da televisão brasileira". Para o veículo francês ZoneBourse, Silvio era um "magnata da comunicação". O jornal espanhol El País fez uma reportagem sobre a vida do empresário, destacando sua influência na televisão e a trajetória do longevo Programa Silvio Santos.

A América Latina também lamentou a morte do comunicador, com o portal argentino Clarín pondo na homepage do jornal uma reportagem que ressalta a influência social e política de Silvio Santos, produzida pela agência de notícias espanhola EFE. O jornal mexicano El Universal e o portal paraguaio ABC Color também publicaram a nota.