Itens de 'Friends' vão a leilão em setembro, incluindo um suéter de Matthew Perry

São Paulo

Um pedaço da história da televisão pode agora ser dos espectadores. Vários adereços populares do set de "Friends" serão leiloados em homenagem ao 30º aniversário do seriado.

A Julien's Auctions vai sediar um evento em 23 de setembro, em Los Angeles, no qual oferecerá uma variedade de itens nostálgicos.

Elenco de 'Friends' em imagem promocional da série - Reprodução

Os itens incluem uma réplica do icônico sofá laranja do café Central Perk, roteiros, roupas usadas pelas estrelas Courteney Cox e Jennifer Aniston, uma placa do Central Perk, o casaco jeans de Lisa Kudrow com pele falsa, móveis do apartamento de David Schwimmer e um dos suéteres exclusivos de Matthew Perry.

Embora grande parte da coleção pareça ser réplicas dos itens reais, há peças notáveis direto do set no leilão, incluindo figurinos usados por estrelas convidadas como Christina Applegate, Bruce Willis, Paul Rudd, Winona Ryder e o membro do elenco James Michael Tyler, que já morreu.

Além disso, fãs devem fazer lances pelo suéter de cashmere azul-petróleo usado por Perry, que interpretou o comediante Chandler em "Friends" e morreu em outubro do ano passado, aos 54 anos.

O leilão acontece pouco mais de 20 anos após a exibição do último episódio do seriado, um dos mais amados da televisão.

A coleção inteira está disponível online antes do início do leilão.