Julia Louis-Dreyfus diz que personagem de 'Veep' não se parece com Kamala Harris

São Paulo

A atriz Julia Louis-Dreyfus comentou em uma entrevista sobre a relação de sua personagem na série "Veep", Selina Meyer, e Kamala Harris. Como Kamala, a personagem fictícia é vice-presidente dos Estados Unidos. As semelhanças, no entanto, acabam aí, afirma a atriz.

A atriz Julia Louis-Dreyfus - Leonardo Munoz/AFP

"Deixe-me explicar, em ‘Veep’ eu interpretei uma sociopata narcisista e megalomaníaca, e isso não é Kamala Harris. Pode ser outro candidato da corrida", ela disse ao The Late Show With Stephen Colbert", a partir da convenção nacional do partido Democrata dos Estados Unidos.

Colbert, o apresentador, perguntou a ela qual personagem da série mais lembrava JD Vanc, o candidato a vice-presidente da chapa de Donald Trump. "Seria Jonah Ryan," ela disse. O personagem, interpretado por Timothy Simons, é o contato de Meyer na Casa Branca e está sempre em conflito com os membros da equipe da política.

Colbert também questionou se Louis-Dreyfus tinha uma frase preferida de "Veep" entre as que mencionam o tratamento dado às mulheres na política, tema frequente na série. A atriz apontou uma interação com Mike McLintock, personagem de Matt Walsh.

"Ele veio até mim com este discurso, e o discurso começava com ‘como mulher’. E eu olhei para ele e disse, ‘Primeiro de tudo, como mulher, eu não vou começar um discurso com "como mulher", porque eu não posso me identificar como mulher. Os homens odeiam isso e as mulheres que odeiam mulheres odeiam isso, o que é a maioria das mulheres.'"