Novo terror com Glenn Close e ídolos do K-Pop: o que ver na TV e no streaming sexta

São Paulo

No novo terror "A Libertação", Ebony Jackson é uma mãe solo que resolve se mudar para recomeçar a vida. Mas coisas estranhas começam a acontecer na casa nova a ponto de levantar suspeitas do Serviço de Proteção de Menores, que ameaça separar a família. Inspirado em uma história real, "A Libertação" tem direção de Lee Daniels, um elenco que inclui Andra Day e Glenn Close e uma trama de temas obscuros em que nada é o que parece.

Netflix, 16 anos

Glenn Close em cena do filme 'A Libertação' - Divulgação

Ídolos do KPOP

Apple TV+, 12 anos

Com acesso aos bastidores do maior fenômeno musical do mundo, a série documental mostra a realidade ultracompetitiva do K-pop. Ao longo de seis episódios, a superestrela Jessi e as bandas Cravity e Blackswan encaram rotinas exaustivas com determinação e sacrifício.

Sem Censura

TV Brasil, livre

Stella Maria Rodrigues e Fabrício Negri soltam a voz para recordar sucessos como "Cantoras do Rádio", "Lata d'água na cabeça" e "Chiquita Bacana", canções lembradas na interpretação das divas do rádio Emilinha e Marlene.

Amor Azul

YouTube, 19h30, livre

Ópera criada pelo maestro Aldo Brizzi e por Gilberto Gil, que se inspirou na história de amor entre o deus hindu Krishna e a mortal Radha. A performance tem participação de 140 artistas, incluindo solistas, bailarinos e músicos da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e do Coro Acadêmico da Osesp.

Dog - A Aventura de Uma Vida

HBO, 22h, 14 anos

Briggs é um ex-soldado encarregado de escoltar Lulu, uma cadela de guerra, ao funeral de seu treinador. Ao longo do caminho, Briggs e Lulu enlouquecem um ao outro, quebram leis e escapam da morte, mas aprendem a conviver. Comédia estrelada por Channing Tatum.

Ferrugem e Osso

Film & Arts, 23h55, 14 anos

Alain está desempregado e vive com o filho de cinco anos. Ele vai para a casa da irmã em busca de ajuda e consegue um emprego como segurança de boate, onde conhece Stéphanie, uma bela treinadora de orcas. Filme dirigido por Jacques Audiard.