Conheça 'Tibia', um dos mais longevos jogos online do mundo

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

Em uma indústria acostumada a decretar o fracasso de um jogo em questão de semanas, manter um título online por 27 anos é um feito raríssimo. Conseguir isso com uma desenvolvedora independente, que por anos contou com apenas quatro funcionários, só mesmo "Tibia".

Criado por Guido Lübke, Stephan Payer, Ulrich Schlott e Stephan Vogler, esse RPG online massivo (MMORPG) gratuito vem colecionando fãs desde 1997 e ainda recebe atualizações e correções da CipSoft, desenvolvedora fundada pelos quatro amigos de faculdade.

Cena do jogo 'Tibia', da CipSoft - Reprodução

Quando o jogo foi lançado, a internet ainda dava os primeiros passos como um fenômeno global. As primeiras operadoras começaram a fornecer o serviço no Brasil em 1996 e marcas como Google (fundado em 1998) e Facebook (lançado em 2004) sequer existiam.

"Durante todos esses 27 anos, nunca paramos de trabalhar em ‘Tibia’. Adicionamos mais conteúdo, mais áreas para explorar, novas funcionalidades", afirma Vogler, que visitou o Brasil no fim de junho para participar da gamescom latam. "Mas se você perguntar aos jogadores porque continuam jogando há 10 anos ou mais, eles sempre respondem que é por causa dos amigos que fizeram lá."

Grande parte dessa comunidade, inclusive, é brasileira. Segundo a CipSoft, pouco mais de 40% dos jogadores de "Tibia" estão no Brasil.

Se por um lado o sucesso pode ser atribuído ao seu pioneirismo, por outro o título teve que superar problemas inéditos no então incipiente cenário dos jogos online. Vogler lembra até hoje de uma das maiores crises que o game precisou superar, ainda em seus anos iniciais.

"Lá no início tivemos muitos problemas com ataques de negação de serviço [DDoS]. Os jogadores tentavam derrubar nossos servidores enviando tráfego em excesso. Não porque odiassem o jogo, mas para obter vantagens sobre outros grupos de jogadores", lembra Vogler.

"Uma vez todos os servidores do centro de dados em que estávamos hospedados caíram por causa disso. Então os administradores disseram: ‘tirem seus servidores daqui e vão embora. Não queremos ver vocês de novo nunca mais.’ E nós realmente pensamos: como podemos sobreviver a essa situação?"

Segundo ele, a solução foi encontrar um novo centro de dados e trabalhar em colaboração para melhorar seus protocolos para conseguir uma maior estabilidade nos servidores. "Acho que agora temos uma das soluções mais sofisticadas para garantir que nossos servidores sejam estáveis e funcionem bem", diz.

Outro grande problema superado pelo game foi a existência de bots, que eram criados por jogadores para obter vantagens com seu principal personagem. A situação se tornou tão predominante que começou a desequilibrar o jogo e desagradar outros jogadores. Dessa vez, foi ouvindo a própria comunidade que a CipSoft chegou a uma solução.

"Tivemos que descobrir como a comunidade reagiria a isso. Pensamos algumas formas e conversamos com a comunidade sobre como proceder. E fizemos passo a passo, pequenos passos em direção à situação em que estamos agora. Não há mais bots no jogo e as pessoas realmente adoram", diz Vogler.

Para ele, o principal diferencial de "Tibia" para outros títulos modernos, que não conseguem cativar os fãs da mesma forma, é a liberdade que o título dá para os jogadores fazerem o que quiserem.

"Você decide para onde quer ir e o que fazer. Define seus próprios objetivos, o que quer alcançar no jogo. Hoje em dia, na maioria dos jogos modernos, você está em um caminho e tem que fazer o que os criadores do jogo querem que você faça", afirma.

Dar liberdade total para o jogador é uma das ideias centrais que a CipSoft pretende reproduzir em seu próximo MMO (título multiplayer online com muitos jogadores): "Persist Online".

O novo game, assim como "Tibia", será um MMO com mundo persistente, mas com uma temática totalmente nova. Desta vez, ao invés de goblins, gigantes e dragões 2D, o jogador enfrentará zumbis em um cenário pós-apocaliptico com gráficos modernos.

O jogo ainda não tem previsão de lançamento. Ainda assim, o diretor de projetos da CipSoft Benjamin Zuckerer, que lidera o desenvolvimento de "Persist Online", promete criar um mundo tão rico e sofisticado quanto o de "Tibia".

"Nossos designers de conteúdo despejam todo seu amor e paixão neste mundo. Eles adicionam muitos detalhes, muitos easter eggs, muitas coisas que você pode explorar", afirma.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

SteamWorld Heist 2

(PC, PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

Continuação do spin-off de estratégia em turnos da série "SteamWorld", o game lançado no início do mês faz jus ao seu antecessor. Quem era fã do primeiro "Heist" (como eu) vai adorar o segundo. Mais do que isso, o game abre a porta para mais pessoas se interessarem pelo gênero, com algumas sequências de ação e exploração entre uma batalha e outra. Se você gosta de jogos estilo "XCOM", vai curtir com certeza. E mesmo que não goste, vale a pena experimentar. Vai que você se surpreende.

Cena do jogo 'SteamWorld Heist 2' - Divulgação

O repórter recebeu uma cópia do jogo para teste.

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Ubisoft lançará no sábado (31) um documentário que mostrará os bastidores do cenário profissional de "Rainbow Six Siege". A minissérie "Capitães do Six" contará ao longo de seis capítulos histórias de oito jogadores profissionais brasileiros no Six Invitational 2024, torneio mundial realizado em São Paulo. A série estará disponível no Ubisoft TV Brasil.

Megan Spurr, líder sênior de comunidade do Xbox Game Pass, afirmou que os assinantes da nova categoria "Standard" do serviço podem ter de esperar mais de um ano para jogar os títulos que chegarem no lançamento à categoria "Ultimate".

A Microsoft anunciou a data de lançamento de seu próximo grande jogo. "Indiana Jones e o Grande Círculo" chega aos PCs e consoles Xbox em 9 de dezembro. O game, porém, deve ser exclusivo por pouco tempo. O lançamento para PlayStation 5 está previsto para o outono de 2025.

O jogo de terror "A.I.L.A", desenvolvido pelo estúdio brasileiro Pulsatrix (o mesmo de "Fobia - St. Dinfna Hotel"), teve seu novo trailer divulgado na abertura da gamescom. Ele tem previsão de lançamento para 2025.

O evento na Alemanha também serviu para a Take Two e Gearbox anunciarem oficialmente o desenvolvimento de "Borderlands 4". O game tem lançamento previsto para o ano que vem.

Por falar em "Borderlands", o filme baseado na série estrelado por Cate Blanchett deve chegar aos serviços de streaming já em 30 de agosto depois de uma estreia desastrosa nos cinemas e péssima recepção da crítica.

Ainda falando da feira de games alemã, "Monster Hunter Wilds" liderou a lista de premiações do evento. O título recebeu os troféus nas categorias de "mais divertido", "mais épico", "melhor trailer" e "melhor jogo para PlayStation".

Em mais um sinal do final de seu ciclo, o Nintendo Switch não teve uma premiação própria na gamescom pela primeira vez desde 2011. Segundo os organizadores do evento, foram feitas poucas inscrições para a categoria neste ano.

A Nintendo anunciou que tirará do ar o game gratuito para celulares "Animal Crossing: Pocket Camp" em 29 de novembro. Na mesma data, porém, será lançada uma versão paga do game. Trata-se do mesmo jogo, mas sem microtransações. Os jogadores poderão inclusive transferir seu arquivo de salvamento para o novo título.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

29.ago

"Akimbot": preço não disponível (PC, PS5, Xbox X/S)

"Bloodless": preço não disponível (PC)

"Emio -- The Smiling Man: Famicom Detective Club": R$ 249 (Switch)

"Gori: Cuddly Carnage": R$ 82,45 (Xbox One/X/S), R$ 99,50 (PS 4/5), R$ 120 (Switch), preço não disponível (PC)

"Gundam Breaker 4": R$ 232,50 (PC), R$ 299,90 (PS 4/5, Switch)

"Monster Jam Showdown": R$ 249,50 (PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch), preço não disponível (PC)

"Shadow of the Ninja Reborn": R$ 74,95 (Xbox One/X/S), R$ 107,49 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5)

"Squirrel With a Gun": preço não disponível (PC)

"Vampire Survivors": preço não disponível (PS 4/5)

"Visions of Mana": R$ 249,90 (PC), R$ 299,90 (PS 4/5, Xbox One/X/S)

30.ago

"Star Wars Outlaws": R$ 349,99 (PC, PS5, Xbox X/S)

1º.set

"Nikhil Murthy's Syphilisation": R$ 28,99 (PC)

2.set

"Sumerian Six": preço não disponível (PC)

3.set

"Harry Potter: Quidditch Champions": R$ 99,99 (PC, Xbox One/X/S), preço não disponível (PS 4/5)

"Parcel Corps": preço não disponível (PC, PS5, Xbox X/S)

"The Casting of Frank Stone": R$ 109,99 (PC, Xbox X/S), R$ 214,90 (PS 5)

"Star Trucker": preço não disponível (PC)