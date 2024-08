São Paulo

Representantes de movimentos sociais e de associações de pequenos agricultores da Paraíba se lembram do momento em que perceberam estar em campo oposto ao do poder público.

Em audiência com o governador, em 2022, eles levaram queixas contra o que consideram ações nocivas de parques eólicos e solares no estado.

A Paraíba tem 61 parques eólicos e fotovoltaicos (solares) em operação. De acordo com a divisão de Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos do Incra no estado, há mais 39 pedidos em análise. São R$ 4 bilhões em investimentos apenas nas usinas solares.

Para falar quais os problemas provocados por parques eólicos e solares, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Alex Sabino, no Como É que É? desta quinta-feira (29).

