Rock in Rio anuncia palco com shows de filho de Cássia Eller, Cynthia Luz e DJ Topo

O Rock in Rio anunciou a programação do palco Supernova, criado na edição de 2019, e que volta ao festival este ano. Vão cantar por lá artistas pouco conhecidos do público e também outros já populares.

O festival ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. No primeiro dia, o Supernova receberá os artistas MC Maneirinho, o DJ português Mizzy Miles, DJ e, encabeçando a programação, o Major RD, que vem fazendo sucesso no trap.

No dia seguinte, haverá shows do trio de rap 7 Minutoz e da baiana Duquesa, que vem despontando no rap nacional. O domingo terá Black Pantera, seguido do metal do Crypta e termina com o hardcore do Dead Fish.

Lil Whind, persona musical do comediante e influenciador Whindersson Nunes, se apresenta na quinta-feira, dia 19. A sexta-feira será reservada para artistas mulheres, com Nina Fernandes, a banda Darumas e a a rapper Cynthia Luz.

Os shows de sábado, 21, começam com Chico Chico, que é filho de Cássia Eller, e depois segue com show do grupo Autoramas. Os últimos shows do Supernova, no domingo (22), serão os da cantora Zaynara e do DJ Topo.

Completando 40 anos nesta edição, o Rock in Rio terá sete dias de apresentação e contará também com Katy Perry, Shawn Mendes, Ed Sheeran. Entre os brasileiros, estarão Ana Castela, Chitãozinho e Xororó, Jão e Iza. A abertura dos portões acontecerá às 14h e será encerrada à meia-noite.