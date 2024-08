SBT não informa causa de morte de Silvio Santos, que estava internado no Einstein

São Paulo

Ao publicar uma nota sobre a morte de Silvio Santos às 10h04 deste sábado (17) nas redes sociais, o SBT não informou a causa da morte do apresentador, que tinha 93 anos e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Uma hora depois, o hospital informou, em boletim médico enviado à imprensa, que o apresentador morreu de broncopneumonia, uma doença inflamatória que afeta os brônquios e os alvéolos do pulmão.

O apresentador Silvio Santo em 1984 - Detinho Oliveira/Divulgação

A emissora também não informou a data e o local do velório e do sepultamento do apresentador, que foi internado com H1N1 em 16 de julho, teve alta no dia 20, mas voltou ao hospital em 1º de agosto.

Na ocasião, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que a internação não causava preocupações, porque o apresentador faria apenas exames de imagens.

Nota do SBT na íntegra

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar serão para sempre lembrados com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações.