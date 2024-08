Série do urso Ted e filme de Sidney Magal: o que ver na TV e no streaming na quinta

Em "Ted: A Série", o irreverente e desbocado urso de pelúcia Ted se vê obrigado a frequentar o ensino médio ao lado de seu fiel amigo, John Bennett, que está na adolescência.

O urso Ted - Divulgação

Ainda na casa dos pais de John, Ted arruma confusão se fica sozinho. Criada por Seth McFarlane, que também faz a voz de Ted, a minissérie se passa nos anos 1990, antes dos eventos dos filmes.

Globoplay, 16 anos

Are You Sure?!

Série documental que acompanha Jimin e Jung Kook, do grupo sul-coreano BTS, em uma viagem de aventuras antes de se alistarem no Exército no ano passado. Durante o verão, eles andam de caiaque nos Estados Unidos, enquanto no outono pescam na ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e no inverno brincam na neve que cai sobre o Japão.

Disney , 12 anos

Em 1979, Sidney Magal, um dos cantores mais populares do Brasil, vai a Salvador divulgar seu novo show e conhece a jovem Magali West. A vida dos dois se transforma para sempre. É uma história real e musical de amor à primeira vista.

Netflix, 12 anos

Anhell69

Um carro funerário cruza as ruas de Medellín, enquanto um jovem diretor conta a história de seu passado na cidade, quando fazia seu primeiro filme e o protagonista morreu de overdose. Filme do colombiano Theo Montoya e menção do júri no Festival de Veneza realizado no ano passado.

Filmicca, 16 anos

Arena dos Saberes

Gabriel Chalita recebe o dermatologista Thales Bretas, pai de dois meninos, Gael e Romeu, seus filhos com Paulo Gustavo. Eles conversam sobre a importância da figura paterna, como filho e como pai.

TV Cultura, 20h, livre

Maratona Andrucha Waddington

O cineasta ganha um especial, que começa com entrevista inédita —Cinejornal com Simone Zuccolotto (20h10, livre); "Arnaldo Antunes - Ao Vivo Lá Em Casa" (20h30, livre); "Gêmeas" (22h15, 14 anos); "Eu, Tu, Eles" (23h25, 14 anos); "Sob Pressão" (1h10, 14 anos) e "Casa de Areia" (2h40, 16 anos).

Canal Brasil, a partir de 20h10