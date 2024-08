Caio Blat vê machismo e babaquice em quem fala do tamanho de seu pênis

São Paulo

Caio Blat chamou de machismo e babaquice os comentários sobre o tamanho de seu pênis que tomaram a internet nas últimas semanas, depois que uma cena de um filme que protagonizou no início da carreira viralizou nas redes sociais.

Retrato do ator Caio Blat - Lucas Seixas/Folhapress

"Tinha 19 anos, estava querendo chocar, não quero mais fazer isso e não era de jeito nenhum um exibicionismo", disse ele em conversa motivada pela peça "Memórias do Vinho (Per Bacco)", em cartaz no Teatro Vivo, em São Paulo, em que ele e Herson Capri vivem filho e pai.

"Queria mostrar para as pessoas que eu sou além disso, então, o ‘Cama de Gato’ foi uma possibilidade radical de mostrar o meu trabalho. Isso acabou abrindo uma porta no cinema alternativo para mim", afirma ainda.

Dirigido por Alexandre Stockler, "Cama de Gato" foi lançado no início dos anos 2000 e acompanha um trio de amigos, vividos por Blat, Rodrigo Bolzan e Cainan Baladez, que estupram e matam uma adolescente. Na cena em que o crime acontece, o ator aparece completamente nu.

Ao participar do podcast 'Surubaum', comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o ator Marcelo Serrado, que esteve na novela "Beleza Fatal", da Max, ao lado de Blat, disse ter achado "absurdo" o tamanho do pênis de seu colega, também presente na conversa.

Blat afirma agora não ter gostado do comentário e tampouco se sente bem com a fixação das redes pelo tema. "Não foi um elogio, acho uma babaquice. Eu acho totalmente machista, jamais falariam assim do corpo de uma mulher, é bem desagradável", afirma.