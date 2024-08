Show de Gusttavo Lima e filme do Garfield: o que ver na TV e no streaming sábado

São Paulo

A Disney+ transmite ao vivo o show do cantor Gusttavo Lima direto do estacionamento do Estádio Serra Dourada na capital da música sertaneja, Goiânia.

Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

É a última edição do festival "Buteco Goiânia" e o show, que dura cinco horas, vai contar com participações especiais das duplas sertanejas Di Paullo & Paulino, Matogrosso & Mathias, Rick & Renner, Guilherme & Santiago e Traia Véia.

Disney+, 19h, 18 anos

Garfield: Fora De Casa

Garfield reencontra o pai, o gato de rua Vic, e, junto com seu fiel escudeiro canino Olie, é arrastado para uma aventura de alto risco, fora de casa. No original em inglês, o filme tem as vozes de Chris Pratt, dando vida ao icônico gato amante de lasanha, e de Samuel L. Jackson, que interpreta seu pai.

Max, livre

O Amor Mora Ao Lado

Dorama sobre uma mulher que está tentando recomeçar a vida quando encontra o filho de uma amiga de sua mãe, que ela conheceu quando tinha quatro anos e hoje é um arquiteto famoso na Coreia. No encontro entre Bae e Choi, as faíscas voam, lembranças ressurgem e uma história de amor começa.

Netflix, 12 anos

Morte, Vida e Sorte

Bebel, Tatiana e Duda são apaixonadas por cinema e decidem atuar. Mas as coisas não acontecem como elas imaginam e, desempregadas e endividadas, se inspiram nos filmes para solucionar seus problemas.

Lojas digitais, 14 anos

Maratona Era Uma Vez Na China

Os quatro filmes estrelados por Jet Li de uma vez só: "Era Uma Vez na China" (14h35, 12 anos), "Era Uma Vez na China 2" (17h05, 14 anos), "Era Uma Vez na China 3" (19h10, 14 anos) e "Era Uma Vez na China e na América" (21h10, 12 anos).

A&E, a partir das 14h35

Aeroporto Área Restrita

A sexta temporada mostra novas operações realizadas pelos órgãos fiscais que controlam as fronteiras aéreas brasileiras nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo; Galeão, no Rio de Janeiro; e Confins, em Minas Gerais.

Discovery, 22h20, 14 anos