Novo podcast da Folha analisa eleições no Brasil e nos EUA

A Folha estreia nesta sexta (30) o podcast Bocas de Urna, que vai acompanhar dois grandes eventos políticos deste segundo semestre: as eleições municipais no Brasil e a eleição presidencial nos EUA. O programa, com episódios semanais, terá a participação das jornalistas Mônica Bergamo e Patrícia Campos Mello, com mediação de Marcos Augusto Gonçalves.

No primeiro episódio, o trio comenta a subida nas pesquisas do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), e como a popularidade dele tem repercutido no campo bolsonarista. Os integrantes do podcast também analisam o cenário da eleição americana depois da convenção democrata que oficializou a candidatura de Kamala Harris.

Mônica Bergamo é colunista e repórter da Folha, com longa experiência na análise de temas políticos e na apuração de informações de bastidores. Patrícia Campos Mello já foi correspondente em Washington por quatro anos e esta será a quinta eleição presidencial americana que irá cobrir. A partir de outubro ela falará diretamente dos EUA, por onde viajará como enviada especial da Folha. A jornalista foi também responsável por reportagens que revelaram o uso irregular de redes sociais e meios digitais nas eleições brasileiras de 2018.

Marcos Augusto Gonçalves é editor da Ilustríssima e colunista do jornal, no qual já ocupou diversos cargos, entre os quais o de editor de Opinião.

"Os rumos do Brasil vão ser decididos nas eleições municipais e nós vamos acompanhar com lupa o que estiver acontecendo", diz Mônica Bergamo. O primeiro turno do pleito está marcado para 6 de outubro, e o segundo, para o dia 27.

O podcast Bocas de Urna tem novos episódios às sextas - Catarina Pignato

Na avaliação de Patrícia Campos Mello, a eleição presidencial americana de 5 de novembro será a mais concorrida dos últimos 30 anos, e a disputa entre Kamala Harris e o republicano Donald Trump "está totalmente indefinida".

Marcos Augusto Gonçalves considera que os dois assuntos vão praticamente monopolizar o noticiário político deste final de ano e que o podcast vai ser uma oportunidade para acompanhar os grandes fatos semanalmente, em clima de conversa e troca de pontos de vista. "Como se sabe, a eleição americana é na realidade um assunto global, enquanto as eleições municipais vão dizer muito sobre a política brasileira dos próximos anos".

Bocas de Urna está disponível nas principais plataformas de áudio. O programa tem edição de som de Raphael Concli, produção de Lucas Monteiro e é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha. A identidade visual é de Catarina Pignato.

Ele passa a integrar o catálogo de programas em áudio do jornal, que reúne produtos como o Café da Manhã, podcast diário de notícias em parceria com o Spotify; Ilustríssima Conversa, de entrevistas com autores de não ficção; e Boletim Folha, com o resumo do noticiário em duas edições diárias.