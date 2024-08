Silvio Santos é homenageado na Festa do Peão, em Barretos, no interior de São Paulo

Barretos (SP)

A Festa do Peão de Boiadeiro, que acontece nesta e na próxima semana, homenageou Silvio Santos, apresentador e dono do SBT que morreu na madrugada deste sábado (17), aos 93 anos.

O tributo aconteceu na entrada do complexo onde acontece o evento, em Barretos, no interior de São Paulo. A imagem de um microfone, no estilo do que Silvio Santos usava, foi projetado no peito do caubói retratado no Monumento ao Peão.

Homenagem a Silvio Santos no peão de 27 metros de altura que recebe os visitantes da Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP) - Rafaela Araújo/Folhapress

A estátua tem cerca de 27 metros de altura, o equivalente a um prédio de cerca de dez andares, pesa 40 toneladas e é atração turística da região. Conhecida como Jeromão, ela representa o peão brasileiro e foi erguida em 2005, quando o festival de Barretos completou 50 anos.

Naturalmente visado por quem vai à Festa do Peão, o Jeromão foi alvo de ainda mais fotos no começo da noite de sábado. O público passou observando e registrando o momento, uma lembrança do apresentador que marcou a televisão brasileira.