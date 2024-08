Teatro Cultura Artística reabre após 15 anos fechado com concerto exclusivo

São Paulo

Fechado desde 2008 após um incêndio, o Teatro Cultura Artística reabre neste sábado (3) com um concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo.

Com regência do maestro Roberto Minczuk, os músicos apresentarão obras de Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. O concerto também terá a presença da cantora lírica Carolina Faria.

Teatro Cultura Artística, que estava fechado desde 2008, após um incêndio, e que deve enfim reabrir após uma reforma milionária - Danilo Verpa/Folhapress

Com participação da ministra Margareth Menezes, a cerimônia é exclusiva para profissionais que atuaram na reconstrução do teatro.

No entanto, neste domingo (4), será realizado mais um concerto, desta vez com transmissão ao vivo na Praça Alexandre Gusmão, em São Paulo. O evento também será transmitido no canal que o teatro tem no Youtube.

Em 2008, um incêndio, de causas não identificadas, destruiu boa parte do espaço, incluindo as duas salas de espetáculos. Assinado pelo arquiteto Paulo Bruna, o projeto de restauro, que se iniciou na década seguinte ao incêndio, buscou conservar a estética preconizada pelo arquiteto Rino Levi, incorporando ao edifício as novas tecnologias de engenharia civil e de acústica.

Para tanto, a Sociedade Cultura Artística, a mais antiga organização sem fins lucrativos dedicada às artes no país, arrecadou R$ 150 milhões —10% do valor foi repassado por um patrocínio do BNDES. Além de doações diretas, o montante foi alcançado com leis de incentivo, como a Rouanet, e apoios de diversas empresas.

Fundada no início do século 20, a Sociedade Cultura Artística reuniu gente ilustrada, como Olavo Bilac, Bidu Sayão e Graça Aranha. O desejo de incentivar a vida cultural brasileira ensejou a criação, em 1950, do teatro.

O teatro é conhecido pela fachada que traz um mural concebido, em 1950, por Di Cavalcanti. "Alegoria das Artes" reúne dez musas da mitologia grega.

Antes do incêndio, o Cultura Artística também lançava tendências nas artes cênicas, apresentando peças do Grupo Experimental e do Grupo Universitário. Agora, o conselho, formado por empresários e intelectuais, decidiu priorizar a música.