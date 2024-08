Aerosmith anuncia fim da banda após lesão de Steven Tyler e cancela turnê

São Paulo

A banda de rock Aerosmith anunciou nesta sexta-feira (2) a aposentadoria definitiva dos palcos, devido a uma lesão nas cordas vocais do vocalista Steven Tyler, de 76 anos. O grupo fez o anúncio no Instagram.

O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, durante apresentação no Grammy, em 2020 - Mario Anzuoni/REUTERS

"A voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses trabalhando incansavelmente para que sua voz voltasse ao estado de antes da lesão", diz o texto da postagem, referindo-se a um problema grave que o vocalista teve em 2023.

"Vimos ele se esforçando, apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado. Infelizmente, está claro que uma recuperação completa de sua lesão vocal não é possível. Nós tomamos uma decisão difícil e de partir o coração, mas necessária —como uma banda de irmãos— de nos aposentarmos dos palcos", conclui a postagem.

A banda já havia anunciado, em maio do ano passado, que se despediria dos palcos com uma última turnê, "Peace Out". Mas, em setembro, o grupo precisou cancelar as apresentações seguintes devido a lesão de Tyler.

O Aerosmith nasceu em 1970 e é conhecido por hits como "Dream On", "Amazing" e "I Don't Wanna Miss a Thing", tema do filme "Armagedom", de 1998. A banda venceu quatro Grammys e foi homenageada no Hall da Fama do Rock, em 2001.

A banda, que passou pelo Brasil pela última vez em 2017, no Rock in Rio, agradeceu ainda pelo carinho dos fãs.