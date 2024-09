Clube de Leitura Folha debate os contos de 'Tantra e a Arte de Cortar Cebolas'

São Paulo

Personagens diversos, que vêm de muitos cantos, marcam os contos de "Tantra e a Arte de Cortar Cebolas", primeira obra de ficção da jornalista e crítica Iara Biderman. O livro, recém-publicado pela editora 34, será o tema do encontro de setembro do Clube de Leitura Folha.

A escritora e jornalista Iara Biderman, autora de 'Tantra e a Arte de Cortar Cebolas' - Jardiel Carvalho/Folhapress

São histórias que flutuam por enormes minúcias —assim mesmo, contraditórias e dúbias— e, a partir delas, contam de figuras que se aproximam e se distanciam pela linguagem. Nos contos, a ambiguidade se sente confortável, com palavras antagônicas convivendo lado a lado, ampliando as possibilidades de leitura.

No texto que nomeia o livro, a cozinha é o espaço que dá vida a sabores de ingredientes que não cabem num prato.

A cebola cortada ao meio para que possa ser picada sem fugir é metáfora para outras coisas que envolvemos com malícia e abocanhamos com voracidade, ingrediente que engatilha uma receita sensual na qual cabem paixões de seres humanos e mitológicos.

O Clube de Leitura Folha é mediado pela jornalista Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã. Os encontros são virtuais e acontecem na última quarta-feira de cada mês, às 20h.

Para participar do encontro no dia 25 de setembro, é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.