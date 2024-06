Clássico de Machado de Assis, 'Brás Cubas' é tema do Clube de Leitura Folha

São Paulo

Não é a primeira vez que "Memórias Póstumas de Brás Cubas" ganha a internet. Vira e mexe o clássico de Machado de Assis vai parar em discussões sobre os motivos de o livro ser uma obra-prima.

Recentemente, foi o vídeo de uma influenciadora literária americana que espalhou a palavra do Bruxo do Cosme Velho. O livro, que virou o mais vendido na categoria de literatura latino-americana e caribenha na Amazon dos Estados Unidos, será o tema do encontro de junho do Clube de Leitura Folha, no próximo dia 26.

"Por que ninguém me avisou que esse é o melhor livro já escrito?", pergunta a criadora de conteúdo no vídeo que viralizou. A avaliação superlativa não é isolada: há críticos nacionais e internacionais que posicionam a obra entre as mais importantes da história —com ainda mais frequência, como o melhor romance brasileiro de todos os tempos.

O irônico "defunto narrador" carrega parte importante dos louros. Ao contar a própria vida e a própria morte, Brás Cubas passa por cantos recônditos da alma humana e por secretos calabouços sociais de um Brasil escravista.

O narrador-personagem megalomaníaco, que almeja a cura da humanidade, vislumbra um emplasto salvador e camufla a onipresente melancolia com humor, traz ainda hoje, quase um século e meio depois da publicação do livro, frescor à literatura.

O Clube de Leitura Folha é mediado pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã. Os encontros são virtuais e acontecem na última quarta-feira de cada mês, às 20h.

Para participar do encontro em 26 de junho, é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.