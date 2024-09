São Paulo

O cantor canadense Abel Makkonen Tesfaye, conhecido em todo o mundo como The Weeknd, escolheu o Brasil para dar uma festa. O ótimo show que ele levou ao estádio MorumBis, em São Paulo, na noite do feriado de 7 de setembro, teve uma atmosfera de celebração, com direito a algumas canções inéditas e até Anitta subindo ao palco.

Aos 34 anos, ainda parece cedo para que o artista prepare uma retrospectiva da carreira, mas ficou evidente que ele subiu ao palco para recapitular sua trajetória musical. Tendo anunciado um novo álbum ainda para este ano, "Hurry Up Tomorrow", ele contemplou o repertório dos discos anteriores e algumas novas, como "Fades to Black", "Runaway" e "Wake Me Up".

O cantor canadense The Weeknd se apresenta durante show no estádio MorumBis, que contou ainda com a participação da cantora brasileira Anitta - Adriano Vizoni/Folhapress

Quando veio pela primeira vez ao Brasil, no Lollapalooza de 2017, ele trouxe um repertório calcado maciçamente em "Starboy", seu melhor álbum, lançado no ano anterior. De volta ao país no ano passado, fez shows em São Paulo e no Rio. Agora, no palco do MorumBis, havia mais entusiasmo no palco, mais garra.

Esse clima de festa também se justifica por The Weeknd ter escolhido o show paulistano para fazer uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. Quem não conseguiu o disputado ingresso para vê-lo de perto pode acompanhar sua performance pela tela.

E ele não foi nem um pouco econômico na entrega. Com telões com imagens impactantes, muita pirotecnia e um "castelo" montado no meio da plateia, funcionando como um segundo palco alternativo ao principal. Estavam ligados por uma passarela pela qual The Weeknd e seus bailarinos atravessaram várias vezes. E por ali também passou Anitta, numa participação especial que quase derrubou o estádio.

Foram quase 30 músicas apresentadas. É difícil cravar o número exato, já que ele insere algumas canções dentro de outras. No setlist, ele pinçou músicas desde "House of Balloons", mixtape de 2011 que foi sua primeira gravação comercial, até "Dawn FM", seu álbum de 2022, que, como os quatro anteriores, chegou ao topo da parada americana.

As composições de The Weeknd apontam para flertes com muitos gêneros, mas, encadeadas na sequência escolhida para o show, demonstram uma unidade espantosa e seguram o pique da apresentação sempre forte. Talvez porque essas músicas deixem claro qual é o grande diferencial do artista diante da concorrência.

A base do som é rhythm and blues, não há discussão sobre isso. Quando The Weeknd se arrisca com uma moldura mais pop, ou então avança deliberadamente no soul, no hip-hop ou no funk, ele não está tentando copiar os outros. A essência do R&B está ali o tempo todo, mesmo em derivações aparentemente antagônicas para o hard rock ou para a disco music.

Mesmo em momentos nos quais ele parece entregue a um som computadorizado, como na espetacular "Starboy", sua parceria gravada com o ícone eletrônico Daft Punk, ele rompe as amarras do eletrônico. A música praticamente hipnotiza o público no estádio. Mais acelerada, a nova "Hurry Up Tomorrow" é outra canção arrebatadora. Dentro dos beats demenciais, há algo orgânico na mistura.

As apresentações de várias canções com pegada pop, como "Save Your Tears" ou Blinding Lights", soam como comprovações de sua declarada admiração por "artista brancos de rock", como Talking Heads, David Bowie e até mesmo The Smiths.

Essa carga extra de pop no R&B fica clara quando ele levanta o público com "Sacrifice". Cantando na maior parte do tempo investindo nos agudos, The Weeknd não deixa cair o entusiasmo em nenhum momento do show. Foram vários episódios de pandemônio dançante. Talvez a expectativa de levar sua performance a fãs grudados no YouTube por todo o planeta tenha turbinado o cantor.

Depois de encerrada a apresentação, que não teve bis, o público paulistano caminhou do MorumBis até o metrô deslizando os pés no asfalto, jogando os braços para cima e cantarolando músicas que tinha acabado de ouvir. Essa alegria toda na volta para casa é uma prova irrefutável de que The Weeknd ganhou a noite.