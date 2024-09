Instituto Tomie Ohtake oferece oficinas inspiradas por ideias de Mário Pedrosa

São Paulo

Por cinco dias, entre 23 e 27 de setembro, o Instituto Tomie Ohtake vai realizar o seminário "Ensaios Para o Museu das Origens: Políticas da Memória", que oferece oficinas e palestras sobre a preservação e a difusão da memória das bases culturais brasileiras e recupera uma antiga ideia do crítico de arte Mário Pedrosa.

Obra da mostra "Ensaio para o Museu das Origens", em cartaz no Itaú Cultural e no Instituto Tomie Ohtake - PatKilgore/Divulgação

O Museu das Origens foi pensado por Pedrosa quando, em 1978, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM do Rio, enfrentou um incêndio. O crítico defendeu na época que a instituição deveria ser reconstruída com uma nova proposta, abrigando os acervos do Museu do Índio, do Museu do Negro, do Museu de Arte Virgem e do Museu de Artes Populares. A proposta nunca foi para frente.

O seminário dá continuidade ao trabalho começado pela mostra "Ensaios Para o Museu das Origens", que ficou em cartaz entre o fim do ano passado e o começo deste. Sediada pelo Tomie Ohtake e pelo Itaú Cultural, a exibição contou com a colaboração de dezenas de instituições que refletiam o pensamento de Pedrosa.

A programação tem curadoria de Ana Roman, Izabela Pucu e Paulo Miyada e oficinas organizadas por Daiara Tukano, Mario Chagas e a Plataforma Mario Pedrosa. As atividades serão presenciais e pagas, e o público deverá se inscrever previamente para participar. É possível se matricular para um único dia ou adquirir o pacote para os cinco.

Além de discutir o documento "Proposta para a Fundação do Museu das Origens", do crítico de arte, o seminário vai abordar temas como os processos de restituição e reparação contracolonial de acervos, a patrimonialização de bens culturais imateriais e a renovação de lugares de memória de diversas escalas, contextos e campos de conhecimento.

A programação completa do seminário pode ser consultada neste link, onde também é possível adquirir os ingressos.