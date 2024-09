Flip divulga programação completa com Felipe Neto e Mohamed Mbougar Sarr

São Paulo

A Festa Literária Internacional de Paraty divulgou na manhã desta segunda-feira toda a programação principal de sua próxima edição, que acontece de 9 a 13 de outubro com curadoria da livreira e editora Ana Lima Cecilio.

Entre os nomes mais chamativos que a Flip ainda não havia anunciado, está o do influenciador Felipe Neto, que acaba de reunir uma multidão na Bienal do Livro de São Paulo com o novo livro de memórias "Como Enfrentar o Ódio", da Companhia das Letras.

O influenciador e empresário Felipe Neto, que irá à Flip 2024 como autor convidado - Chico Cerchiaro/Divulgação

Outro destaque é o senegalês Mohamed Mbougar Sarr, vencedor do Goncourt com o elogiado "A Mais Recôndita Memória dos Homens", que a Fósforo publicou no ano passado. Ele ainda é editado pela Malê, com "Homens de Verdade" e "Terra Silenciada", e divide uma mesa em horário nobre do sábado com Jeferson Tenório, de "O Avesso da Pele".

A programação deste dia, tradicionalmente o mais lotado da Flip, termina com uma mesa solo de Édouard Louis, sensação da autoficção francesa que lança "Monique se Liberta", sobre sua mãe, pela Todavia.

A abertura do evento, na quarta, homenageia o cronista João do Rio com um dos maiores conhecedores das vielas cariocas pelas quais ele flanou —o historiador Luiz Antonio Simas, autor de "O Corpo Encantado das Ruas".

Outras presenças que ainda não haviam sido divulgadas incluem a jornalista Patrícia Campos Mello, repórter da Folha e autora de "A Máquina do Ódio"; a argentina Gabriela Cabezón Cámara, de "As Aventuras da China Iron" e "Nossa Senhora do Barraco", da editora Moinhos; a italiana Lisa Ginzburg, que circulou bem com seu "Cara Paz", da Nós; e a chilena Arelis Uribe, de "As Vira-Latas", lançamento da Bazar do Tempo.

Seguindo um padrão dos últimos anos, os convites internacionais ficaram centrados em editoras independentes. O único autor estrangeiro da Companhia das Letras será o americano Robert Jones Jr., especialista em James Baldwin e autor de "Os Profetas".

A aguerrida Elefante comparecerá com três convidados: o palestino Atef Abu Saif, a espanhola Brigitte Vasallo e o americano Danny Caine, conhecido por sua oposição à Amazon. A mexicana Jazmina Barrera também vem pela Moinhos, o colombiano Juan Cárdenas está na DBA e o belga Mark Coeckelbergh é do catálogo da Ubu.

Entre os destaques brasileiros, estão a mineira Carla Madeira, a carioca Bruna Mitrano, o gaúcho José Falero, a paulista Mariana Salomão Carrara, o mato-grossense Joca Reiners Terron e o cacique Raoni —que dividirá uma mesa com a jovem liderança indígena Txai Suruí, colunista da Folha.

É uma programação mais enxuta que a do último ano, com um total de 35 autores, 15 deles estrangeiros, sem contar uma mesa apresentada pela empresa de podcasts Rádio Novelo inspirada em João do Rio.

Em paralelo, a Flip está envolta em polêmica com as casas parceiras do evento, que foram inicialmente proibidas de vender livros. A organização do festival voltou atrás há pouco tempo, permitindo o comércio desde que as casas pagassem uma taxa de ao menos R$ 1.000. Ainda não se sabe como isso afetará a programação paralela do evento, que tem chance de minguar.

Veja a seguir a lista completa do programa principal.

QUARTA, 9.OUT

19h30

Mesa 1: As ruas têm alma: João do Rio, o convidado do sereno

Luiz Antonio Simas

QUINTA, 10.OUT

10h

Mesa 2: A cidade contra nós

Bruna Mitrano + José Falero



12h

Mesa 3: Da poeira que viemos

Léonora Miano + Eliana Alves Cruz



15h

Mesa 4: A vida secreta das emoções

Ilaria Gaspari + Marcela Dantés



17h

Mesa 5: Inventar na América Latina

Joca Reiners Terron + Juan Cárdenas



19h

Mesa 6: Dormindo com o inimigo

Mark Coeckelbergh + Danny Caine



21h

Mesa 7: Profecias do passado

Robert Jones Jr. + Evandro Cruz e Silva

SEXTA, 11.OUT

10h

Mesa 8: A paz e o gesto

Lisa Ginzburg + Ana Margarida de Carvalho



12h

Mesa 9: Como enfrentar o ódio

Patrícia Campos Mello + Felipe Neto



15h

Mesa 10: Saber o passado, mirar o futuro

Raoni + Txai Suruí



17h

Mesa 11: Descobrimento ao contrário

Micheliny Verunschk + Odorico Leal



19h

Mesa 12: Não existe mais lá

Atef Abu Saif + Julia Dantas



21h

Mesa 13 | Zé Kleber: Rádio Novelo Apresenta ao Vivo

Apresentação: Branca Vianna

Reportagens: Flora Thomson-DeVeaux + Vitor Hugo Brandalise + Évelin Argenta + Natália

Silva + Paula Scarpin

Música original: Stela Nesrine

SÁBADO, 12.OUT



10h

Mesa 14: O amor político

Brigitte Vasallo + Geni Nuñez



12h

Mesa 15: A eterna guerra dos sexos

Jazmina Barrera + Ligia Gonçalves Diniz



15h

Mesa 16: Sagradas e profanas

Gabriela Cabezón Cámara + Arelis Uribe



17h

Mesa 17: A memória dos homens

Mohamed Mbougar Sarr + Jeferson Tenório



19h

Mesa 18: Anatomia do futuro

Édouard Louis

Domingo, 13.OUT

10h

Mesa 19: Invenção e linguagem: o romance segue

Carla Madeira + Silvana Tavano + Mariana Salomão Carrara



12h

Mesa 20: A definir