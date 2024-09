Luciano Huck com Zelensky e 'Miami Vice': o que ver na TV e no streaming na terça

Em uma viagem a Ucrânia em busca de suas raízes, Luciano Huck entrevistou o presidente Volodymyr Zelensky. Foi no final de agosto, sob o clima de muita tensão e o resultado está neste documentário, aberto para não assinantes.

Luciano Huck e Volodimir Zelenski - Reprodução

Os dois conversam sobre a vida antes da presidência, a saúde mental, a relação dele com o presidente Lula e muito mais.

Globoplay, 12 anos

Garotas em Fuga

Margaret Qualley interpreta Jamie, uma garota de espírito livre que lamenta mais um término de namoro, enquanto Marian, vivida por Geraldine Viswanathan, é a amiga que precisa desesperadamente se soltar.

As duas embarcam em uma viagem improvisada, mas acidentalmente alugam um carro de criminosos desastrados e as coisas começam a se emaranhar. "Garotas em Fuga" é uma comédia dirigida por Ethan Cohen que ainda tem Pedro Pascal e Colman Domingo no elenco.

Prive Video, 16 anos

Ao Vivo do Lado de Lá com Tyler Henry

Evento semanal com o médium norte-americano Tyler Henry fazendo leituras psíquicas para celebridades, alegando comunicar-se com pessoas falecidas próximas a elas, oferecendo respostas e esperança. A notoriedade do jovem clarividente tem gerado tanto fascínio quanto ceticismo. Ao vivo em inglês e legendado quando entrar no catálogo.

Netflix, 19h, 12 anos

O Último Samurai



Tom Cruise estrela o filme inspirado na história do Japão que também é tema da série ganhadora do Emmy "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão".

Ele interpreta um respeitado oficial militar americano contratado pelo Imperador, em 1870, para treinar o exército do país na arte da guerra moderna. O filme ainda conta com o ganhador do Emmy Hiroyuki Sanada.

Prime Video e Max, 14 anos

Estranhos Prazeres

Quando um ex-policial descobre um CD com os últimos registros de uma prostituta assassinada, ele passa a correr risco de vida. Em meio ao clima de tensão racial que domina a cidade em 1999, a revelação do conteúdo deste CD pode ser o estopim de uma revolta popular. Filme de ficção científica dirigido por Kathryn Bigelow.

Filmicca, 18 anos

O Túnel

Um acidente prende um grupo de pessoas em um túnel na Noruega na noite de Natal. Ao mesmo tempo, uma nevasca impede o grupo de sair, fazendo com que cada um lute até seu limite pela sobrevivência. Um filme norueguês de suspense.

TV Globo, 15h20, 12 anos

Que Seja Eterno Enquanto Cure

A nova temporada faz um especial sobre a 3ª edição do Mundial do Queijo do Brasil, que aconteceu em abril deste ano em São Paulo. O queijista profissional e apresentador Dudu Prado também visita a premiada Queijaria La Porta, em Minas Gerais.

Sabor & Arte, 19h30, livre

Provoca

Marcelo Tas conversa com Bruno de Sousa, conhecido como Bob 13, CEO e fundador da Batalha da Aldeia, hoje uma das maiores batalhas de rap do país. No papo, os dois falam do início da BDA, o incentivo recebido de empresas e prefeitura, a paternidade e muito mais.

TV Cultura, 22h, livre

Miami Vice

Os detetives Sonny Crockett e Ricardo Tubbs trabalham disfarçados para tentar capturar um grupo de traficantes. Mas a situação se complica após serem seduzidos pela bela mulher do chefe do grupo. O filme é baseado na série de TV dos anos 1980 e protagonizado por Colin Farrell e Jamie Foxx.

Telecine Pipoca, 23h55, 16 anos

The 355

São muitas mulheres sagazes neste drama de ação: Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyongo, Fan Bingbing e Penélope Cruz. Elas formam um grupo de agentes de diferentes partes do mundo, altamente treinadas, que precisa deter um gênio do crime com uma arma cibernética mortal.

HBO Extreme, 0h50, 16 anos