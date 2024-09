Mania de Você Quando Estreou na segunda-feira (9), às 21h30, na TV Globo

Estreou na segunda-feira (9), às 21h30, na TV Globo Classificação 14 anos

14 anos Autoria João Emanuel Carneiro

João Emanuel Carneiro Elenco Adriana Esteves, Agatha Moreira, Chay Suede, Gabz, Nicolas Prattes e Rodrigo Lombardi

Adriana Esteves, Agatha Moreira, Chay Suede, Gabz, Nicolas Prattes e Rodrigo Lombardi Direção Carlos Araújo e Noa Bressane

Cada estreia de uma novela de João Emanuel Carneiro é precedida pela pergunta: "Teremos uma nova Avenida Brasil?" Essa resposta envolve uma série de questões —algumas impossíveis de antecipar, como a relação estabelecida entre a história e o zeitgeist, o chamado espírito do tempo.

Entretanto, os espectadores que costumam reclamar das novelas de hoje, que sofrem com a comparação das clássicas tramas disponíveis no Globoplay, têm bons motivos para se animar com "Mania de Você". A nova trama estreou nesta segunda no horário das 21h na TV Globo.

Em seu primeiro capítulo, "Mania de Você" trouxe todos os elementos do novelão bem amarrados e, com algumas sutilezas, fez uma exposição clara e econômica de personagens e conflitos, além de contar com uma fotografia limpa e bem iluminada, desprovida dos filtros que vêm escurecendo as novelas.

Cena de 'Mania de Você', a nova novela das nove da Globo - Instituto Bardi/Casa de Vidro/He/Divulgação

"Mania de Você" conta a história de Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz), duas garotas que nascem no mesmo dia, em circunstâncias difíceis. São criadas por pais adotivos —fato que a primeira desconhece. Assim como Flora (Patricia Pillar) e Donatela (Claudia Raia), as protagonistas de "A Favorita", as personagens passarão de amigas a rivais.

Mas, como se trata de uma trama na qual os papéis de heroínas e vilãs, e de heróis e vilões, não devem seguir a marcação rigorosa da maior parte das tramas do gênero, as duas personagens foram apresentadas de forma a gerar a empatia do público. Assim como seus pretendentes —Rudá (Nicolas Prattes) e Mavi (Chay Suede).

Luma, que logo deve se revelar uma vilã, é enganada por Molina (Rodrigo Lombardi), que finge ser seu pai apenas para administrar sua fortuna. Viola, por sua vez, aceita se submeter a um traficante obcecado por ela para salvar a vida do pai adotivo.

Mavi (Chay Suede), filho de Molina e de sua funcionária-amante Mércia (Adriana Esteves), é rejeitado profissional e afetivamente no mesmo capítulo, mas se mostra determinado a conseguir o que quer. Rudá (Nicolas Prattes), que será um mocinho vingador, é o típico rapaz puro, em contato com a natureza.

Merecem destaque nesse primeiro capítulo as atuações de Adriana Esteves e Chay Suede, que voltam a interpretar mãe e filho, como na novela "Amor de Mãe", de Manuela Dias. Desta vez, porém, não se trata de uma mãe obcecada pelo rebento como era a Thelma, mas de uma mulher que abandonou o próprio filho —e não faz questão de tê-lo por perto.

Ao longo de todo o capítulo, em especial da cena que marca o encontro de mãe e filho rejeitado, Suede traz uma interpretação sutil e sensível, que deixa claro ao público toda dor que aquele jovem carrega. A mesma sutileza e docilidade é vista nas cenas em que salva Viola do namorado e busca meios de conquistá-la.

Volta e meia criticada por sempre interpretar vilãs, ao menos desde a inesquecível Carminha de "Avenida Brasil", Adriana Esteves traz uma interpretação contida e marcante da ambígua Mércia. Uma mulher que aceita as humilhações de seu parceiro (e patrão) Molina e, ao mesmo tempo, se refere de maneira jocosa à Luma, "a patroinha", e demonstra bastante firmeza e crueldade para manter o filho longe da frágil estabilidade de seu mundo.

Sem medo de ser novela, algo raro nos dias de hoje, "Mania de Você" não deixa, por outro lado, de brincar com alguns clichês do gênero. A notícia da morte da mãe de Luma, dada com todos os clichês, é seguida de um momento cínico e bem-humorado, no qual Molina e Mércia celebram o acontecimento.

Do mesmo modo, Carneiro não deixa de brincar com suas próprias tramas em sua nova novela. Se, em trabalhos anteriores, os casais de vilões eram sempre liderados pelas mulheres —Flora comandava Dodi (Murilo Benício), Carminha mandava em Max (Marcello Novaes) e Zoé tramava os crimes por ela e Humberto (Fábio Assunção)—, desta vez é Molina quem está no comando da vilania. Ao menos, até tudo mudar, conforme prometeu o autor. E afirmou o próprio Molina —"Nós somos a mesma pessoa. A gente não tem essa coisa sentimentaloide de família."

Outro dado a ser observado é a sequência de créditos. Embora a novela tenha sido anunciada como protagonizada pelo quarteto juvenil, é o nome de Adriana Esteves que puxa os demais, seguida dos atores que, ao menos em tese, são os violões —Chay Suede e Agatha Moreira.

Não é raro, em enredos do autor, o público ser surpreendido por uma história escondida dentro da trama aparentemente principal, como o passado que unia Carminha e Max à Mãe Lucinda (Vera Holtz) e Nilo (José de Abreu). Teríamos algo semelhante à nossa espera? Como sempre acontece nas novelas de Carneiro, teremos de esperar pelo capítulo cem.