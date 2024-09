Miley Cyrus é processada por suposto plágio de música de Bruno Mars

São Paulo

A empresa Tempo Music Investments, dona de uma parte dos direitos autorais sobre a obra do músico Bruno Mars, abriu um processo contra a cantora Miley Cyrus. Segundo o TMZ, que teve acesso ao documento, Cyrus é acusada de ter plagiado a faixa "When I Was Your Man" em sua música "Flowers", que ganhou o Grammy de gravação do ano em fevereiro.

Miley Cyrus cantando 'Flowers' durante a cerimônia dos Grammys, em fevereiro de 2024 - VALERIE MACON/AFP

O cantor não é um autor no processo. A empresa cita semelhanças entre as letras, melodias, harmonias e refrões das canções e acusa Cyrus de ter copiado a faixa intencionalmente, usando até a mesma progressão de acordes.

A empresa ainda critica o Grammy de "Flowers" no documento, insistindo que a faixa não existiria sem "When I Was Your Man." A Tempo Music procura que Cyrus pague uma multa e seja impedida de distribuir ou performar "Flowers."