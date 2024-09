Lula assina ainda hoje medida provisória com crédito de até R$ 550 mi para combate a incêndios

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve editar ainda hoje uma medida provisória abrindo crédito extraordinário entre R$ 500 milhões e R$ 550 milhões para financiar medidas emergenciais de enfrentamento de incêndios na amazônia, cerrado e pantanal.

Os detalhes finais estão sendo fechados pela Casa Civil e o Ministério do Planejamento e Orçamento, informaram à Folha pessoas do governo a par do assunto.

Esse tipo de crédito fica fora do limite de gastos para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Previsto no arcabouço fiscal, ele é aberto por meio de medida provisória.

Brigadistas do Prevfogo combatem fogo em fazenda na regiao de Miranda (MS), no pantanal - Lalo de Almeida - 7.ago.2024/Folhapress

No domingo, o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o governo a abrir créditos extraordinários para o combate às queimadas na amazônia e no pantanal, realizando despesas fora da meta fiscal - que em 2024 é de déficit zero.

No texto, Dino fala em medida "sem cômputos para tetos ou metas fiscais" até o fim do ano, exclusivamente para "fazer frente à grave ‘pandemia’ de incêndios e secas na Amazônia e no Pantanal".

Após meses de seca, boa parte do Brasil entrou em chamas em agosto. No último mês, a área queimada no país foi de 56.516 km², segundo o Monitor do Fogo da plataforma MapBiomas.

A intensificação da crise climática nas últimas semanas pressiona serviços básicos, como fornecimento de energia e água.}

Integrantes da área econômica afirmaram à reportagem que a análise do valor crédito extraordinário foi definida de forma criteriosa.

A movimentação de Flavio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula, foi vista com preocupação pelos especialistas em contas públicas.

Ainda que esses créditos estejam excepcionados do teto de despesas eles continuam impactando a meta fiscal de resultado primário das contas do governo. Mas Dino abriu uma nova exceção para evitar que o governo tivesse que cortar despesas em outras áreas do governo para cumprir a meta fiscal.