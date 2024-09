Como assistir à transmissão do Rock in Rio 2024

São Paulo

A edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio começa hoje, dia 13 de setembro. Serão sete dias de shows, neste fim de semana e no próximo, e 750 artistas subirão aos palcos do festival, que será transmitido ao vivo no Globoplay, no Multishow e no Canal BIS.

Palco mundo durante o evento teste do Rock in Rio 2024 - Delmiro Junior/DELMIRO JUNIOR

No Globoplay, os espectadores poderão assistir à transmissão de quatro palcos do Rock in Rio. Os assinantes Globoplay +canais terão acesso à transmissão dos palcos Mundo e Sunset em 4K.

No Multishow, será possível assistir aos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15.

No Canal BIS, os shows dos palcos Espaço Favela e New Dance Order serão transmitidos a partir das 18h45.

Confira os horários das apresentações nesses palcos abaixo:

Sexta-feira, 13 de setembro

Palco Mundo

16h40 – Matuê com Wiu e Teto

19h – Ludmilla

21h20 – 21 Savage

0h – Travis Scott

Palco Sunset

15h30 – Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

17h50 – Veigh e Kayblack

20h10 – Orochi, Chefin e Oruam

22h45 – MC Cabelinho & Coral das Favelas



Palco New Dance Order

22h – Cat Dealers

23h30 – Chemical Surf

1h – Fatsync x Malifoo

2h30 – Deadmau5

Palco Espaço Favela

16h – Slipmami

19h – Kevin o Chris

21h – TZ da Coronel e Borges

Sábado, 14 de setembro

Palco Mundo

16h40 – Lulu Santos

19h – Zara Larsson

21h20 – OneRepublic

0h – Imagine Dragons

Palco Sunset

15h30 – Patu Fu e Penélope

17h50 – Christone "Kingfish" Ingram

20h10 – James

22h45 – NX Zero

Palco New Dance Order

22h – Liu

23h30 – Öwnboss

1h10 – Kvsh

2h40 – DJ Snake

Palco Espaço Favela

16h – Lourena

19h – Thiago Pantaleão

21h – Dennis

Domingo, 15 de setembro

Palco Mundo

16h40 – Paralamas do Sucesso

19h – Journey

21h15 – Evanescence

0h – Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30 – Barão Vermelho

17h50 – Planet Hemp convida Pitty

20h10 – Incubus

22h45 – Deep Purple



Palco New Dance Order

22h – Ruback

23h30 – Binaryh

1h – Mila Journée

2h30 – Artbat

Palco Espaço Favela

16h – Ster

9h – MC Hariel

21h – MC Poze do Rodo

Quinta-feira, 19 de setembro



Palco Mundo

16h40 – Jão

19h – Joss Stone

21h20 – Charlie Puth

0h – Ed Sheeran



Palco Sunset



15h30 – Pedro Sampaio

17h50 – Felipe Ret convida Caio Luccas

20h10 – Ferrugem convida Gilsons

22h45 – Gloria Groove



Palco New Dance Order

22h – Illusionize

23h30 – Gabe

1h – Victor Lou

2h30 – Wade



Palco Espaço Favela

16h – Vinny Santa Fé

19h – Fundo de Quintal

21h – Xande de Pilares

20 de setembro (sexta-feira)

Palco Mundo

16h40 – Ivete Sangalo

19h – Cyndi Lauper

21h20 – Karol G

0h – Katy Perry



Palco Sunset

15h30 – Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

17h50 – Tyla

20h10 – Gloria Gaynor

22h45 – Iza



Palco New Dance Order

22h – Samhara

23h30 – Ashibah

1h – Curol x Barja

2h30 – Alison Wonderland



Palco Espaço Favela

16h30 – Brisa Flow

19h – Mc Dricka

21h – Pocah

Sábado, 21 de setembro



Palco Mundo

15h30 – Para sempre Trap, com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh

18h30 – Para sempre MPB, com Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos

21h10 – Para sempre Sertanejo, com Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes

0h10 – Para sempre Rock, com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido



Palco Sunset

16h55 – Para sempre Rap, com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael

19h45 – Para sempre Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

22h35 – Para sempre Pop, com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos

Palco New Dance Order

22h – Para sempre Eletrônica, com Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier, Maz X Antdot



Palco Espaço Favela

15h – Para sempre favela é Terra Indígena, com Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré

17h – Para sempre Música Clássica, com Nathan Amaral, Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

18h40 – Para sempre Baile de Favela, com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris, Tati Quebra Barraco

20h40 – Para sempre Funk, com Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PH

Domingo, 22 de setembro

Palco Mundo

16h40 – Luísa Sonza

19h – Ne-Yo

21h20 – Akon

0h – Shawn Mendes



Palco Sunset

15h30 – Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione

17h50 – Olodumbaiana

20h10 – Ney Matogrosso

22h45 – Mariah Carey



Palco New Dance Order

22h – Dubdogz

23h30 – Jetlag

1h – Bhaskar

2h30 – Kaskade



Palco Espaço Favela

16h – Luiz Otávio

19h – Livinho

21h – Belo