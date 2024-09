Boninho deixa a TV Globo depois de 40 anos

São Paulo

José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boninho, vai deixar a TV Globo depois de 40 anos. O comunicado foi feito na tarde desta sexta-feira (13), em comunicado interno, pelo diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares.

Boninho durante lancamento do livro "Até Nunca Mais", da jornalista e apresentadora Ana Furtado, na livraria Travessa. - Greg Salibian/Folhapress

No lugar de Boninho, entra o executivo Rodrigo Dourado, numa transição que será feita até o fim do ano.

Na mensagem aos funcionários da emissora, Amauri Soares relembra a trajetória do diretor no canal e diz que Boninho não aceitou negociações para ficar.

"Ainda tentei mantê-lo conosco, num novo modelo, atuando como talento do vídeo", escreveu o executivo. "Mas Boninho não aceitou. Preferiu seguir atuando como criador, agora de forma independente."

Veja a mensagem de Amauri Soares aos funcionários da Globo:

Companheiros dos Estúdios Globo,

Após 40 anos de atuação, Boninho está encerrando seu ciclo na Globo.

Boninho tem história profissional que fala por si.

Desde 1984, quando chegou à Globo, Boninho ajudou a criar e produziu dezenas de programas, shows, especiais e festivais. 'Clip Clip' foi o primeiro. Depois vieram os clássicos clipes para o 'Fantástico', 'Hollywood Rock', 'Free Jazz', 'Rock in Rio', 'Especial Amigos', 'Show da Virada', 'Especial Roberto Carlos' e "Carnaval Globeleza", entre outros. Foi diretor de programas como 'TV Colosso', "Angel Mix",

'Caldeirão do Huck', 'Vídeo Show', 'TV Xuxa', 'Estrelas', 'Tamanho Família', 'Domingão do Faustão', 'Mais Você', 'Encontro com Fátima Bernardes', 'É de Casa' e 'Caldeirão com Mion'. E foi um dos criadores do canal Multishow.

Nos últimos 25 anos, Boninho liderou o Big Brother Brasil, o que rendeu o apelido de Big Boss. Liderou também os realities 'No Limite', 'Popstar', 'The Voice', 'Mestre' do Sabor' e outros. Showrunner experiente e apaixonado por televisão, Boninho será sempre lembrado como um dos grandes da Globo.



Eu ainda tentei mantê-lo conosco, num novo modelo, atuando como talento do vídeo. Mas Boninho não aceitou. Preferiu seguir atuando como criador, agora de forma independente.

O novo Diretor do Gênero Reality será Rodrigo Dourado. Com 22 anos de Globo, Dourado é prata da casa e foi formado aqui nos Estúdios pelo próprio Boninho, desde que migrou do Jornalismo. Rodrigo Dourado atua no 'Big Brother Brasil' desde a primeira edição e dirige o reality há 20 anos. Profissional experiente e altamente capacitado, Dourado dirigiu também 'No Limite', 'Fama', 'Estrelas', 'The Voice', 'Hipertensão' e 'O Jogo'.

A transição na Direção do Gênero Reality começa agora e vai até o final do ano.