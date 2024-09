Segurança do Rock in Rio terá ajuda de drones e inteligência artificial

São Paulo

O Rock in Rio começa nesta sexta (13) e vai até o dia 22 de setembro, com 7 dias de festival programados. Para a maior edição do festival até então, a Rock World reforçou a segurança da Cidade do Rock com a ajuda da tecnologia.

Evento teste do Rock in Rio que aconteceu nesta quarta, dia 11 de Setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. - Cristiane Mota/www.fotoarena.com.br

Além da tradicional revista do público ao entrar no festival, que não permite objetos cortantes e outros itens, o festival instalou mais de 100 câmeras, radares e drones no local. As imagens, que serão enviadas para o Centro de Controle Operacional, serão filtradas com a ajuda da inteligência artificial.

A segurança privada terá uma supervisora feminina e o maior número de mulheres até então. Entre vigilantes, coordenadores e supervisores, serão mais de dois mil profissionais trabalhando no festival para garantir o conforto de quem assiste ao festival.

O Rock in Rio é um dos maiores festivais de música do mundo e espera receber mais de 700 mil pessoas na Cidade do Rock neste ano.