Como chegar ao Rock in Rio, o que comer e a quais shows assistir no festival

São Paulo



A próxima edição do Rock in Rio, que completa 40 anos, começa na sexta-feira (13), com shows de Travis Scott, Ed Sheeran, Shawn Mendes e Katy Perry ao longo dos sete dias entre esta e a próxima semana. Veja abaixo o que você precisa saber para se preparar para o evento, que vai ocupar o Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro

O rapper Travis Scott - Loic Venance/AFP

Como comprar ingressos

Ainda há entradas disponíveis para os dias 15, 19 e 21 de setembro. Eles são vendidos por meio do site Ticketmaster e custam R$ 795, com meia-entrada por R$ 397,50.

Como chegar ao festival

Metrô

A estação Jardim Oceânico, conectada à Cidade do Rock por um ônibus expresso operado pelo festival, vai ficar aberta 24 horas para embarque. As demais estações estarão abertas para desembarque na madrugada dos dias do evento.

Ônibus expresso

A linha BRT Expresso Rock in Rio vai conectar os terminais Jardim Oceânico, Alvorada e Paulo da Portela à Cidade do Rock, das 11h às 5h. A linha que parte do terminal Paulo da Portela fará paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara. Para usar essa modalidade de transporte, é preciso ter o cartão RioCard ou usar o aplicativo Jaé.

Primeira Classe

O Primeira Classe é uma modalidade de ônibus executivo com 16 pontos de embarque na cidade do Rio de Janeiro e outros 20 espalhados por cidades fluminenses, paulistas e mineiras. Os veículos saem entre 11h e 19h rumo à Cidade do Rock, em um trajeto sem paradas. É preciso adquirir antecipadamente as passagens neste site.

O que comer

O Rock in Rio abriu a venda antecipada de bebidas e de comida para serem consumidos dentro do festival. Quem comprar, por meio do aplicativo do Rock in Rio, pode resgatar os itens com os vendedores ambulantes que vão circular pelo evento, além das áreas de alimentação do evento, onde vão encontrar filas sinalizadas e preferenciais.

Entre os itens já à venda estão o chope, a R$ 19 ou R$ 12,50 se houver reuso do copo, diversas opções de lanches, incluindo hambúrguer por R$ 33 e frango frito por R$ 18, refrigerante por R$ 14, copo de água por R$ 6 e energético por R$ 17.

Água

É permitido levar uma garrafa plástica de até 500 ml, cheia de água, por pessoa. O evento terá bebedouros para reposição gratuita.

O que é permitido levar

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida;

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida;

O que é proibido levar

Garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade;

Garrafas com embalagem superior a 500ml;

Vape;

Embalagens rígidas e com tampa;

Copos térmicos, de vidro ou metal;

Latas;

Capacetes;

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes etc);

Brinquedos ou réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas;

Barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

Guarda-chuvas ;

Objetos pontiagudos;

Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas etc);

Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

Substâncias inflamáveis e ou corrosivas;

Sprays;

Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente), exceto água;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

Bastão de selfie;

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Substâncias venenosas e ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

Drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares.

Buzinas de ar comprimido;

Megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;

Tintas, corantes e outros produtos relacionados;

Bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões;

Qualquer item que represente intuito de comercialização ou que possa representar riscos à segurança do evento.

Como assistir aos shows de casa

As principais apresentações poderão ser vistas de casa pelo público, pelos canais Multishow e Bis e pelo Globoplay. Destaques e cenas do festival serão exibidas na TV Globo todos os dias, após o Estrela da Casa, e aos sábados, após o Altas Horas.

Veja a programação de shows

Confira o line-up completo, separado por dia e palco, do Rock in Rio 2024. Os horários dos shows, que podem sofrer alterações, podem ser conferidos no aplicativo do festival, disponível para iOS e Android.

13 de setembro (sexta)

Palco Mundo

Matuê part. Wiu e Teto

Ludmilla

21 Savage

Travis Scott

Palco Sunset

MC Cabelinho & Coral das Favelas

Orochi, Chefin e convidado

Veigh e Kayblack

Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order

Deadmau5

Fatsync x Malifoo

Chemical Surf

Cat Dealers

Espaço Favela

TZ da Coronel e Borger

Kevin o Chris

Slipmami

Global Village

Karan Aujla

Katú Mirim

Victor Xamã

14 de setembro (sábado)

Palco Mundo

Lulu Santos

Zara Larsson

Onerepublic

Imagine Dragons

Palco Sunset

NX Zero

James

Christone "Kingfish" Ingram

Patu Fu + Penélope

New Dance Order

DJ Snake

Kvsh

Öwnboss

Liu

Espaço Favela

Dennis

Thiago Pantaleão

Lourena

Global Village

Hermeto Pascoal & Grupo

Mestrinho

Amaro Freitas

15 de setembro (domingo)

Palco Mundo

Os Paralamas do Sucesso

Journey

Evanescence

Avenged Sevenfold

Palco Sunset

Deep Purple

Incubus

Planet Hemp convida Pitty

Barão Vermelho

New Dance Order

Artbat

Mila Journée

Binaryh

Ruback

Espaço Favela

MC Poze do Rodo

MC Hariel

Ster

Global Village

Anees

Terra Celta convida Orquestra Refugi

Larissa Luz

19 de setembro (quinta)

Palco Mundo

Jão

Joss Stone

Charlie Puth

Ed Sheeran

Palco Sunset

Gloria Groove

Ferrugem convida Gilsons

Felipe Ret convida Caio Luccas

Pedro Sampaio

New Dance Order

Wade

Victor Lou

Gabe

Illusionize

Espaço Favela

Xande de Pilares

Fundo de Quintal

Vinny Santa Fé

Global Village

Noa Kirel

Bixiga 70

Sambaiana

Dia 20 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo

Ivete Sangalo

Cyndi Lauper

Karol G

Katy Perry

Palco Sunset

Iza

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

New Dance Order

Alison Wonderland

Curol x Barja

Ashibah

Samhara

Espaço Favela

Pocah

Mc Dricka

Brisa Flow

Global Village

Angélique Kidjo

Carminho

Juliana Linhares

21 de setembro (sábado)

Palco Mundo

Para sempre Rock: Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Para sempre Sertanejo: Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes

Para sempre MPB: Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos

Para sempre Trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh

Palco Sunset

Para sempre Pop: Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos

Para sempre Samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

Para sempre Rap: Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael

New Dance Order

Para sempre Eletrônica: Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier, Maz X Antdot

Espaço Favela

Para sempre Funk: Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PH

Para sempre Baile de Favela: Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris, Tati Quebra Barraco

Para sempre Música Clássica: Nathan Amaral, Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

Para sempresa Favela é Terra Indígena

Global Village

Para Sempre Futuro Ancestral: Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Para sempre Bossa Nova: Bossacucanova part Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá

Para sempre Soul: banda Black Rio, Cláudio Zoli, Hyldon

Para sempre Jazz: Antônio Adolfo, Joabe Reis, Joantahn Ferr e Leo Gandelman

22 de setembro (domingo)

Palco Mundo

Luísa Sonza

Ne-Yo

Akon

Shawn Mendes

Palco Sunset

Mariah Carey

Ney Matogrosso

Olodumbaiana | Baiana System & Olodum

Homenagem à Alcione com OSB, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles e Maria Rita

New Dance Order

Kaskade

Bhaskar

Jetlag

Dubdogz

Espaço Favela

Belo

Livinho

Luiz Otávio

Global Village