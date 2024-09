'Twisters' e 'Largados e Pelados': o que ver na TV e no streaming neste domingo

No filme "Twisters", a cientista Kate Cooper vai testar um novo sistema de rastreamento de tornados nas planícies de Oklahoma, nos Estados Unidos, onde ela cruza com Tyler Owens, um carismático influenciador que posta suas aventuras em redes sociais. À medida que a temporada de tempestades se intensifica, Kate, Tyler e suas equipes se veem na rota de múltiplos ciclones pondo suas vidas em risco. O longa é estrelado por Glen Powell e Daisy Edgar-Jones.

Lojas digitais, 12 anos

Disco, Ibiza, Locomía

Na Ibiza, na Espanha, nos anos 1990, o excêntrico quarteto musical Locomía ganha fama meteórica usando leques e ombreiras. Apesar de virar uma sensação internacional, amizades e carreiras entraram em jogo. O filme é uma ficção LGBTQIA+ baseada na história do grupo.

Netflix, 18 anos

Prison Break

As cinco temporadas da série de ação agora estão na Netflix. Quando estreou em 2005, sua premissa era inovadora e muito simples —o personagem Lincoln Burrows está no corredor da morte, preso por um assassinato que não cometeu, e seu irmão Michael Scofield tem um plano para o tirar de lá.

Netflix, 16 anos

The Sunshine Makers

O documentário conta a história de Nicholas Sand e Tim Scully. A dupla improvável estava no centro da contracultura americana dos anos 1960 e unida em uma missão utópica para salvar o planeta por meio do poder de conscientização do LSD, e para ganhar dinheiro.

Aquarius, 16 anos

Insight

Terceira temporada da série documental sobre profissionais da indústria criativa. No primeiro episódio, a arquiteta Patricia Anastassiadis destaca suas raízes gregas ao desenvolver projetos nos quais o clássico e o moderno se encontram em harmonia.

Arte1, 20h, livre

Largados e Pelados - A Tribo

Um novo grupo de ex-participantes —que já havia completado os 21 dias sobrevivendo em temperaturas extremas — agora tenta passar 40 dias em terras colombianas, suportando mais calor, mosquitos, carrapatos e jaguares. Eles também têm de percorrer 64 quilômetros ao longo de seis terrenos diferentes.

Max e Discovery, 20h30, 14 anos

Viver

Um funcionário público viúvo recebe um diagnóstico médico dizendo que seu tempo remanescente é curto. Ele então tem uma revelação que o inspira a encontrar o significado da vida. Filme baseado na obra de Akira Kurosawa.

HBO Mundi, 23h55, livre

Canal Livre

O programa recebe a escritora, antropóloga e mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras, Lilia Schwarcz. Ela vai falar sobre o longo processo de independência do Brasil, a participação popular e imagens da nossa história. A apresentação é de Rodolfo Schneider.

Band, 23h30, livre

A Noite do Jogo

Max e Annie participam de uma noite de jogos com casais amigos na casa de Brooks, irmão de Max. Mas uma reviravolta na noite faz Brooks ser sequestrado enquanto os casais acham que é parte do jogo. Comédia com Jason Bateman, Rachel McAdams e Jesse Plemons.

HBO 2, 0h45, 14 anos