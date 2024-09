'Beetlejuice' e documentário sobre ‘Família Soprano’: o que ver na TV e no streaming

Vinte e cinco anos depois de sua estreia, "Família Soprano" continua sendo um fenômeno cultural e um marco para a televisão. No documentário "Um dos Nossos: David Chase e a Família Soprano", o cineasta Alex Gibney aprofunda-se na psique do criador da série, que insiste ter sido inspirado pela mãe. Ele também revela alguns passos da criação da série em uma entrevista dada em uma réplica do consultório da Dra. Melfi, personagem de Lorraine Bracco.

Cena da segunda temporada da série 'Familia Soprano' - Divulgação

Max, 16 anos

Apollo 13: Sobrevivendo no Espaço

Meses depois de pousar na Lua em 1969, a NASA enfrentou sua maior crise: três astronautas ficaram presos no caminho para a Lua em uma espaçonave que sofreu uma explosão e ficou fora de curso. O documentário usa imagens originais da época, incluindo o famoso bordão "Houston, temos um problema".

Netflix, 14 anos

Beetlejuice & Coringa

O Festival de Veneza, que começou com "Beetlejuice, Beetlejuice" e teve "Coringa: Delírio a Dois" na competição, chega ao fim. Os estilos inconfundíveis de seus diretores —Tim Burton e Todd Phillips— já estavam impressos nas obras originais, ambas disponíveis na Max: "Beetlejuice - Os Fantasmas Se Divertem" (14 anos) e o vencedor do festival em 2019, "Coringa" (16 anos).

Max

My First Film

O longa de estreia da diretora Zia Anger é semiautobiográfico e rompe as fronteiras entre a realidade e a ficção ao retratar sua caótica tentativa de dirigir um filme 15 anos antes. A história é sobre uma jovem chamada Vita, que decide sair de casa depois de engravidar.

Mubi, sem classificação indicativa

Trocados Antes do Nascimento

Depois de sofrerem vários abortos e realizarem tratamentos de fertilidade, Olivia e Brian esperam gêmeos. Mas depois que eles nascem, descobrem que um dos bebês foi implantado por engano e não é filho biológico deles, mas de seus amigos Anna e Gabe que querem a guarda da criança.

Telecine no Globoplay, 12 anos

Academia de Giuseppe

A segunda temporada do programa de culinária italiana tem reprise online. São três receitas diferentes por episódio e um dos alunos vai ganhar uma viagem à Itália acompanhado do apresentador, Giuseppe Gerundino.

YouTube Sony Channel, 12h, livre

Independência ou Morte

Dom Pedro I lidera a ruptura do Brasil com a terra natal de seus pais, Portugal. O drama histórico de Carlos Coimbra foi lançado em 1972 e é protagonizado por Tarcísio Meira e Glória Menezes.

Canal Brasil, 18h, 12 anos

Mulheres Pela Independência

Série documental sobre cinco mulheres que participaram do processo de independência do país: Bárbara de Alencar, a Imperatriz Leopoldina, Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Filipa.

History, 16h40, 10 anos

Gigantes

Uma das áreas mais destruídas na enchente que abalou o Rio Grande do Sul este ano foram as instalações do Sport Club Internacional, em Porto Alegre.

O documentário produzido pelo clube gaúcho mostra a jornada de reconstrução do estádio.

Sportv, 22h, livre