Tigrinho liberado, investidor compra R$ 10 milhões em ações da Americanas e o que importa no mercado

São Paulo

Tigrinho liberado

O governo Lula decidiu regulamentar os jogos de azar online, como o Fortune Tiger, mais conhecido por "jogo do tigrinho". A decisão deverá acabar com incertezas sobre as plataformas no Brasil.

Legais ou não? Apesar de os jogos de azar serem proibidos desde 1946, os caça-níqueis online se aproveitam de um brecha no projeto que regulamenta as apostas esportivas —apenas elas—, mas menciona "jogos eletrônicos aleatórios".

Agora, o Ministério da Fazenda decidiu submeter os jogos de azar às mesmas regras das "bets". A decisão será publicada nos próximos dias, e a regulamentação começa a valer em 1º de janeiro de 2025.



Quais são as novas regras:

Jogos de apostas online deverão ser certificados por laboratórios credenciados para garantir que o jogo não tem algoritmo "viciado";

Sites terão de ser hospedados no Brasil, sob o domínio ".bet.br";

A publicidade do jogo deverá indicar que ele é para maiores de idade;

Será proibida a participação de pessoas famosas em anúncios.

Entenda: os jogos de azar online são parecidos com os tradicionais cassinos e caça-níqueis, em que se depende totalmente da sorte. São apontados como viciantes por especialistas.



↳ Investigações da Polícia Civil a que a Folha teve acesso mostram casos de prejuízos de até R$ 200 mil.



Tigrinho x bets. As apostas esportivas não são consideradas jogos de azar. A diferença é que o apostador sabe o quanto pode ganhar com base no risco de perder.

Mesmo assim, as bets podem ter impacto na renda familiar e na saúde dos que apostam, como mostrei na edição de ontem da FolhaMercado.

Terra sem lei. Levantamento da Folha encontrou 616 bets que distribuem o jogo do tigrinho no mês de junho. Nenhum tinha domínio ".br", que indica hospedagem em servidor brasileiro.



Há também uma enxurrada de anúncios nas redes sociais. Nas últimas semanas, usuários no Instagram têm reportado assédio de perfis falsos que fazem abordagens sobre o tigrinho.



↳ O governo proibirá publicidade de sites sem cadastro no Ministério da Fazenda e vai atuar junto ao Banco Central para impedir a saída de recursos financeiros por sites irregulares.



O saldo da conta. As bets movimentam R$ 110 bilhões ao ano no Brasil. O valor inclui apostas esportivas, caça-níqueis e até transmissão ao vivo de roleta, segundo dados da ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias).



Com a regulamentação, a estimativa da Fazenda é arrecadar até R$ 12 bilhões ao ano.

Fé na Americanas

Não são só notícias ruins que rondam a Americanas nas últimas semanas. Um dos principais acionistas da empresa dobrou o número de ações na carteira ao investir R$10 milhões. O motivo? Ele diz acreditar na recuperação da companhia.



O nome de Inácio de Barros Melo Neto, 44 anos, veio a público na sexta-feira (12). Companhias abertas são obrigadas a divulgar quando acionistas alcançam mais de 5% da empresa.



↳ Com a compra dos R$ 10 milhões em ações, Melo Neto dobrou a fatia na Americanas, e alcança agora 12,5% do capital.

Quem é ele: membro de uma família tradicional de Olinda, comanda instituições de ensino –é diretor da Faculdade de Medicina de Olinda e do Colégio Ecolar. Foi vereador em Recife, de 2008 a 2012 pelo PTN (depois foi PT e PSB).



Relembre a situação da Americanas: a empresa de varejo está em recuperação judicial desde janeiro de 2023, depois que veio à tona uma fraude de R$ 25 bilhões. Em junho, uma operação da Polícia Federal deu destaque ao caso mais uma vez.



↳ Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de ex-executivos, e de prisão contra o ex-CEO da companhia, Miguel Gutierrez, e a ex-diretora, Anna Saicali. Eles seguem em liberdade, no entanto.

Então, o que justifica o investimento? O preço baixo das ações foi um dos motivos, além da admiração de Melo Neto pelo trio de fundadores e acionistas Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira. Nenhum dos três é investigado pela Polícia Federal no caso da fraude.



Em entrevista à Folha, o empresário pernambucano diz seguir o conselho de Lemann: investir em momentos de crise para aproveitar o preço baixo.



O aporte de R$ 12 bilhões do trio de fundadores para socorrer a empresa foi outro motivo para lhe dar a confiança.

"Quero ser lembrado como um homem de coragem", diz Inácio, que tem a Americanas como o único ativo da sua carteira de ações.

Prejuízo. Desde que a fraude veio a público, o valor de mercado da Americanas despencou. As ações valiam cerca de R$ 25 antes. Agora custam R$ 0,96.



Uma das formas de mascarar as finanças da empresa era omitindo alguns tipos de dívidas, principalmente com fornecedores, o chamado risco sacado.

Entenda como era a fraude nas Americanas, segundo a investigação da Polícia Federal.

1.000 km de trilhos

O governo de São Paulo quer tirar do papel cerca de 1.000 quilômetros em novos trilhos para a rede do metrô e de trens. São linhas na região metropolitana e entre a capital e o interior. Os investimentos passam de R$120 bilhões.



No papel. Há quatro frentes de trabalho abaixo que somam 890 quilômetros dos 1.040 planejados, e o desejo da gestão Tarcísio é fazer as concessões até o fim do mandato. A exceção é o trem até Campinas, com leilão já realizado neste ano.

Trens de média velocidade para Sorocaba, São J. dos Campos, Santos e Campinas; VLTs em Sorocaba e Campinas (com conexão ao aeroporto de Viracopos); Linhas do metrô Celeste e Rosa na capital paulista; Extensão das linhas Coral, Safira e Jade das linhas metropolitanas

Os outros 150 quilômetros envolvem projetos em obras, como a Linha Laranja do metrô, e em estudos iniciais.

São Paulo-Campinas. Único com obras contratadas, o trem até Campinas partirá do terminal da Barra Funda. Ele será de média velocidade, alcançando até 140 km/h.



↳ O consórcio vencedor é formado pela Comporte, holding brasileira ligada à família Constantino, em parceria com a CRRC, estatal chinesa.



↳ A conclusão das obras é prometida para 2031, a tarifa prevista é de R$ 50 e o tempo de viagem será de 64 minutos.



↳ A promessa de ligar as duas cidades têm mais de duas décadas e foi adiada diversas vezes desde 2002.

Bilhões. As linhas para Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Santos custarão R$ 50 bilhões e os projetos de metrô e trens na grande São Paulo, R$75 bilhões. A maior parte do dinheiro é privado, em contrapartida à concessão dos serviços.

R$ 8,5 bilhões foi o total do aporte do Estado de SP para o trem até Campinas.

No plano das ideias. Os projetos em análise inicial têm linhas que cortam o interior, como a Sorocaba-Campinas-Ribeirão Preto. No caso do metrô, há a ampliação da linha Verde e construção das linhas Violeta e Marrom.



Também estão em análise outras expansões dos trens metropolitanos e o VLT da Baixada Santista.

Dica de carreira

'Carewashing': como fugir de ciladas quando o assunto é bem-estar

A pandemia fez com que programas de saúde mental ganhassem força dentro das empresas, mas também abriu espaço para iniciativas "de fachada". A prática ganhou até um termo próprio: "carewashing".



↳ Em português, o termo pode ser traduzido como "lavagem de cuidado" e repete a lógica do "greenwashing", quando empresas fazem propaganda enganosa sustentável.



Entenda: companhias se comprometem com uma cultura positiva, oferecem benefícios, mas não garantem um ambiente efetivamente saudável.



De acordo com a pesquisa "Lugares Incríveis para Trabalhar", da Fundação Instituto de Administração (FIA):

87% dos empregadores oferecem algum tipo de programa sobre saúde mental;

Somente 47%, porém, treinam a liderança para identificar problemas dentro das equipes.

O que é bem-estar no trabalho, então? É ter um ambiente com lideranças bem preparadas, comunicação eficiente, autonomia e suporte social aos colaboradores.



E como evitar o ‘carewashing’? Se você busca um emprego, a dica é pesquisar sobre a empresa em redes sociais e sites de avaliação, como o Glassdoor. Use também o processo seletivo como uma forma de entender melhor as iniciativas de bem-estar da companhia.



Se já está na empresa, antes de fazer qualquer movimentação, tente buscar uma solução. Converse com seu gestor ou RH para implementar mudanças.



As dicas são da newsletter FolhaCarreiras, enviada toda segunda-feira com informações sobre mercado de trabalho e orientações para alavancar sua vida profissional.