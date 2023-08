Pai de crianças colombianas resgatadas na selva é preso por suposto abuso sexual

São Paulo

A polícia da Colômbia prendeu no começo da tarde desta sexta-feira (11) Manuel Ranoque, pai e padrasto das crianças que ficaram 40 dias perdidas na Floresta Amazônia após um acidente de avião em maio no país vizinho. De acordo com a mídia local, ele foi denunciado por familiares por suposto abuso sexual e também é acusado de maus-tratos.

As quatro crianças, que tem entre 11 meses e 13 anos, estão sob custódia do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar —Ranoque é pai dos menores e padastro das duas maiores. Em outras oportunidades, Ranoque negou as acusações.

Manuel Ranoque, pai das quatro crianças indígenas encontradas vivas após 40 dias na Floresta Amazônica colombiana, fala à imprensa antes de chegar ao Hospital Militar em Bogotá - Raul Arboleda - 11.jun.23/AFP

Junto com a mãe, Magdalena Mucutuy, as quatro crianças embarcaram no dia 1º de maio em um monomotor Cessna 206 que partiu de Araracuara com destino a San Jose del Guaviare. A família se reencontraria em Bogotá com Ranoque, que, assim como o restante da família, fugia após fazer denúncias de ameaças de um grupo dissidente das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).

Após o acidente no dia 1º de maio, que matou Magdalena e outros três adultos, as crianças ficaram desaparecidas por 40 dias e atraíram atenção de pessoas do mundo inteiro que esperavam por um desfecho positivo da história. O acidente, porém, trouxe à tona essas acusações feitas pela família materna dos menores.