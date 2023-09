Drone mostra destruição causada pelo terremoto no Marrocos; veja vídeo

São Paulo

O terremoto que assolou o Marrocos na noite desta sexta-feira (8) deixou um rastro de destruição em várias cidades, matou ao menos 1.037 pessoas e feriou outras 1.200. Este é o tremor de terra mais letal a ocorrer no país desde a década de 1960.

O terremoto ocorreu em Ighil, nas montanhas do Alto Atlas, cerca de 70 quilômetros a sudoeste de Marrakech, a uma profundidade de 18,5 quilômetros, às 23h11 no horário local (19h11 em Brasília). De acordo com as autoridades, as mortes se concentram nas províncias e municípios de Al Hauz, Marrakech, Uarzazat, Azilal, Chichaoua e Tarudant.

O tremor é o mais letal no país desde 1960, quando um sismo provocou a morte de 12 mil pessoas, e também o mais intenso em cem anos, dado que a magnitude do terremoto, de 6.8 pontos, segundo um instituto de medição americano referência, é rara de ser atingida no Marrocos.

Morador do lado de fora de sua casa danificada pelo terremoto em Marrakech - Saouri Aissa - 9.set.23/Xinhua

Terremotos mais letais na história do Marrocos