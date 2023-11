Israel divulga vídeos filmados por terroristas do Hamas em ataques de 7 de outubro

Boa Vista

O Consulado-Geral de Israel no Brasil divulgou nesta quarta-feira (1º) imagens dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro gravadas por câmeras corporais dos próprios terroristas. Até então, esses vídeos haviam sido exibidos apenas em Tel Aviv e nos Estados Unidos.

Um compilado de imagens de 40 minutos, com sequências de câmeras corporais dos terroristas, dispositivos de segurança e momentos captados por câmeras de celulares de vítimas e de equipes de resgate foi exibido em uma entrevista à imprensa. Os jornalistas presentes não puderam gravar, mas o consulado disponibilizou dois recortes das imagens posteriormente, de dois e dez minutos.

Imagem de câmera corporal de integrante do grupo terrorista Hamas atira contra casa em Israel; excerto é de vídeo exibido pelo Consulado-Geral de Israel no Brasil - Consulado-Geral de Israel/Reprodução

No vídeo de dez minutos, homens com fuzis, alguns utilizando uma faixa verde com dizeres árabes na cabeça que remete à bandeira do Hamas, atiram em pessoas, aparentemente civis, em fuga e continuam a fazê-lo após elas caírem no chão.

Outros excertos revelam homens atirando a esmo em direção a residências e invadindo-as. Em vários momentos, manchas e poças de sangue ficam evidentes no chão, móveis e paredes; uma das sequências mostra um cachorro baleado e morto. Casas queimadas e carros carbonizados com corpos dentro também estão entre os registros.

Guerra Israel e Hamas O boletim diário para você entender o que acontece no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas Carregando...

Algumas das ações captadas no vídeo mais longo já tinham publicadas pela imprensa, que na ocasião descreveu as cenas e localizou as áreas exibidas como kibutzim próximos da Faixa de Gaza.

Em um desses registros disponibilizados previamente, câmeras de segurança mostram homens atirando em pessoas dentro de um carro para entrar pelo portão no kibutz Be'Eri e, em seguida, circulando pelo local.

Já o corte dois minutos contém imagens mais explícitas. Uma delas, em que um homem deitado é golpeado no pescoço com uma enxada, já havia sido exibida pelo embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, durante a Assembleia-Geral da organização, em Nova York, no último dia 26 —três dias depois da primeira exibição das imagens em Israel.

Além desse trecho, o vídeo traz imagens de pessoas com ferimentos graves e de corpos carbonizados. Outra parte do vídeo mostra um integrante do Hamas atirando em corpos aparentemente mortos de civis dentro de um kibutz e celebrando o ataque.

Os atentados do Hamas a locais em Israel próximos à fronteira com a Faixa de Gaza no dia 7 de outubro deixaram mais de 1.400 mortos. Tel Aviv respondeu a eles com uma declaração de guerra, apertando o cerco contra o território controlado pelo grupo terrorista e iniciando uma campanha incessante de bombardeios.

Na última semana, combates terrestres pontuais começaram a ser travados por Israel enquanto cresce a expectativa por uma invasão de larga escala da área. Até esta quarta-feira, os ataques haviam deixado 8.796 palestinos mortos, de acordo com o Ministério da Saúde local —controlado pelo Hamas.

O conflito elevou a violência também na Cisjordânia ocupada, onde 121 palestinos foram mortos em ofensivas de colonos judeus. Israel ainda troca ataques aéreos de menor escala com o Hezbollah, grupo radical islâmico do Líbano, em sua fronteira norte, gerando temores de que o conflito se espalhe pelo restante do Oriente Médio.