Como Kamala Harris dominou o Partido Democrata em 48 horas

No final da manhã de domingo (21), a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, convocou um pequeno grupo de seus conselheiros e aliados mais próximos para o Observatório Naval, onde ela mora e trabalha, com pouco aviso e ainda menos informações.

O presidente Joe Biden havia informado Kamala mais cedo naquele dia que estava desistindo da corrida. A vice-presidente reuniu sua equipe para que, no exato momento em que o presidente formalmente desistisse, às 13h46 (14h46 no horário de Brasília) — um minuto depois que o presidente informou sua própria equipe sênior —, eles estivessem prontos para agir.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, fala ao telefone com Michelle e Barack Obama após apoio do casal à sua campanha - Harris for President campaign via REUTERS

O tempo era essencial. Uma extensa lista de contatos dos democratas mais importantes a serem alcançados havia sido preparada antecipadamente, de acordo com duas pessoas com conhecimento da situação. A vice-presidente, de tênis e moletom, começou a ligar metodicamente para os líderes democratas.

"Eu não ia deixar esse dia passar sem você ouvir de mim", Kamala repetiu várias vezes, enquanto o dia virava noite, de acordo com cinco pessoas que receberam suas ligações ou foram informadas sobre elas.

Ela ligou para ex-presidentes democratas, muitos de seus potenciais adversários na corrida pela candidatura do partido —incluindo os governadores Gretchen Whitmer de Michigan, J.B. Pritzker de Illinois e Josh Shapiro da Pensilvânia—; líderes congressistas; o senador Bernie Sanders; e outros democratas de alto escalão, disse uma pessoa com conhecimento direto da lista de contatos.

A blitz demonstrou exatamente o tipo de vigor e energia que havia faltado a Biden nas últimas semanas. O presidente havia feito supostamente 20 ligações para democratas do Congresso nos primeiros dez dias após o debate, enquanto sua candidatura estava em jogo. Kamala fez cem ligações em dez horas.

Ao mesmo tempo em que Kamala estava ligando, uma nova operação de mobilização foi criada para conquistar os delegados que, no final, escolherão o candidato, integrando sua equipe e a operação de delegados pré-existentes da campanha Biden-Harris.

Dentro de 48 horas, Kamala havia eliminado o campo democrata de todo adversário sério, conquistado o apoio de mais delegados do que o necessário para garantir a indicação do partido, arrecadado mais de US$ 100 milhões (R$ 563 milhões) e entregado uma mensagem mais clara contra o ex-presidente Donald Trump do que Biden havia conseguido em meses.

Foi uma exibição notável de domínio precoce para Kamala e um derramamento orgânico de entusiasmo. E permitiu que um Partido Democrata que havia prendido a respiração coletivamente no mês desde o debate desconfortavelmente inarticulado de Biden finalmente pudesse respirar aliviado.

A vice-presidente em exercício sempre seria a favorita para vencer a indicação democrata se e quando Biden se afastasse. Negar Kamala também significaria romper com um dos eleitorados mais valiosos e leais do partido: as mulheres negras.

A história de como Kamala lidou com a indicação de forma tão eficiente e eficaz — "um período de 48 horas perfeito", como Robby Mook, que gerenciou a campanha de Hillary Clinton em 2016, chamou — foi contada através de entrevistas com mais de duas dezenas de pessoas que apoiam Kamala, estão envolvidas com sua campanha ou interagiram com ela. Muitas dessas pessoas pediram anonimato para falar francamente sobre assuntos que não estavam autorizadas a discutir.

Os principais democratas decidiram ignorar quaisquer preocupações persistentes sobre Kamala de uma só vez, enquanto os republicanos começavam a recircular clipes antigos dela adotando posturas liberais.

De certa forma, a janela para os potenciais rivais que Kamala poderia ter tido se fechou após meros 27 minutos. Esse foi o tempo entre o anúncio de Biden de que estava desistindo e quando ele a endossou como sua sucessora, às 14h13 (15h13 em Brasília) em um post no X.

Ele abriu o caminho para que Kamala acessasse os US$ 96 milhões (R$ 540 milhões) que estavam nos cofres da campanha Biden-Harris e uma equipe de campanha com 1.300 membros que nenhum rival em potencial poderia competir.

O partido também estava pronto para se unir. Após três semanas caóticas e prejudiciais de brigas sobre a capacidade mental de Biden, uma ampla gama de democratas estava desesperada para se concentrar em Trump, e Kamala era o único caminho viável para se unir rapidamente.

O ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton haviam dito, em discussões privadas antes da saída de Biden, que a prioridade número um para o partido era a unidade. Os Clintons, disseram fontes, acreditavam que uma rápida união acima de tudo maximizaria as chances do partido contra Trump.

Kamala ligou para cada um deles separadamente, e dentro de uma hora após o endosso de Biden, os Clintons emitiram seu próprio apoio conjunto. Uma onda de aprovação seguiu, não apenas de aliados prováveis, mas também em todo o espectro ideológico do partido.

O ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama endossaram a candidatura de Kamala na sexta-feira (26), em um vídeo de aproximadamente um minuto que capturou uma ligação telefônica privada entre o casal e a atual vice-presidente.

Enquanto isso, o dinheiro jorrava para a campanha de Kamala, que já arrecadou mais de US$ 126 milhões (R$ 710 milhões) desde a saída de Biden.

A fluidez da ascensão de Kamala impressionou uma variedade de líderes do partido após anos de críticas e dúvidas sobre suas habilidades políticas.

Até mesmo alguns na Casa Branca e na recém-transformada campanha de Kamala confidenciaram privadamente que as primeiras aparições energéticas da vice-presidente eram uma mudança refrescante em relação às do presidente de 81 anos, cujos tropeços verbais eram constantemente usados como munição pela direita.

Kamala esboçou uma nova linha de ataque contra Trump, focando em seu tempo como promotora e em seu status como criminoso.

No domingo, no Observatório Naval, a equipe de Kamala trabalhou até tarde, pedindo pizza e salada. Menos de 36 horas após a saída de Biden, Kamala garantiu o apoio da maioria dos delegados para vencer a indicação. Até terça-feira, ela tinha o apoio de mais de 3.100 dos 4.000 delegados, segundo a agência de notícias Associated Press.

Kamala ganhou ainda mais força na tarde de terça-feira (23), pouco antes das 48 horas da saída de Biden, quando os dois líderes congressistas democratas, o senador Chuck Schumer e o deputado Hakeem Jeffries, ambos de Nova York, a endossaram.

Naquele momento, ela estava a caminho de Milwaukee para sua primeira aparição em um estado disputado como o novo rosto do Partido Democrata.

Ela foi recebida por uma multidão estimada pela campanha em mais de 3.500 pessoas —maior do que qualquer multidão de campanha que Biden havia atraído durante toda a sua candidatura.