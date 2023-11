Senador da França é preso por suspeita de drogar deputada para abusar dela

São Paulo

Um senador francês foi preso nesta quinta-feira (16) em Paris sob suspeita de ter drogado uma mulher para abusar dela sexualmente. A informação foi publicada originalmente pela rádio RMC (Radio Monte-Carlo) e confirmada pela promotoria. A vítima, segundo informações obtidas pela agência de notícias AFP, é uma deputada, mas sua identidade não foi revelada.

O político em questão, Joël Guerriau, 66, não se pronunciou sobre as acusações. Contatado pelo jornal francês Le Monde, seu advogado, Rémi-Pierre Drai, disse que não poderia fornecer informações em respeito ao sigilo da investigação e das partes envolvidas, e declarou que a imprensa fez uma "interpretação sensacionalista" do incidente.

O político e banqueiro francês Joël Guerriau é retratado em Nantes, cidade no oeste da França, em 2016 - Paul Brounais - 13.set.16/Wikimedia Commons

O episódio teria ocorrido na madrugada da quarta-feira, quando a vítima começou a passar mal após tomar um drink na casa do senador, com quem ela diz não manter relações sexuais. Amostras revelaram a presença de ecstasy no seu corpo, e ela prestou queixa.

O senador foi então preso, e está sob custódia. Operações de busca e apreensão encontraram ecstasy em sua casa e em seu gabinete. O tipo de investigação aberta contra ele pelo Ministério Público permite que ele mantenha sua imunidade parlamentar durante o processo.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Guerriau foi eleito para o Senado em 2011, como representante de um departamento no oeste da França. Banqueiro de profissão, ele exerce as funções de secretário do Senado e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, Defesa e Forças Armadas da Casa.

Seu partido, Horizontes, de centro-direita, integra a coalizão governista do presidente Emmanuel Macron. Nesta sexta, o secretário-geral da legenda, Christophe Béchu —que também é ministro da Transição Ecológica— disse à rádio France Inter ter ficado chocado ao tomar conhecimento das acusações contra Guerriau, e acrescentou que a situação será discutida com a cúpula da sigla durante um encontro marcado para o sábado.