Reitora de Harvard renuncia após fala sobre antissemitismo e acusações de plágio

A reitora da prestigiosa Universidade Harvard, Claudine Gay, renunciou nesta terça (2) ao cargo. A acadêmica estava sob pressão há semanas para deixar o posto após uma participação controversa em uma audiência no Congresso sobre antissemitismo, que se somou a acusações de plágio em sua carreira.

Em uma carta publicada no site de Harvard, Gay diz que foi uma honra presidir a universidade, mas que, após conversas com outros membros da faculdade, "ficou claro que é do melhor interesse de Harvard que eu renuncie para que nossa comunidade possa navegar esse momento de desafios extraordinários com foco na instituição, em vez de no indivíduo".

O mandato de Gay durou cerca de seis meses. Ela foi a primeira mulher negra a ocupar esse posto. Na carta, ela afirma que vai retornar ao corpo docente, retomando as atividades de ensino e pesquisa.

Alan M. Garber vai assumir como presidente interino, até que um novo reitor seja escolhido.

Durante testemunho perante um comitê da Câmara dos EUA sobre antissemitismo, Gay, junto com outras reitoras, se recusou a responder "sim" ou "não" à pergunta de uma congressista republicana sobre se pedir o genocídio de judeus viola ou não códigos de conduta.

As reitoras alegaram que era preciso equilibrar uma proibição do tipo com as proteções à liberdade de expressão de seus alunos, docentes e demais funcionários. E essa resposta foi a brecha para que legisladores pedissem que as instituições as retirassem de seus cargos.

A pressão contra Gay cresceu em dezembro, quando Mary Elizabeth Magill, a reitora da Universidade da Pensilvânia, renunciou ao cargo um dia antes de uma reunião do conselho de administração da instituição que deveria debater sua permanência ou não no posto.

