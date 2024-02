EUA vetam pela 3ª vez resolução no Conselho de Segurança para cessar-fogo entre Israel e Hamas

São Paulo

Os Estados Unidos vetaram pela terceira vez, nesta terça-feira (20), um projeto enviado ao Conselho de Segurança das ONU para determinar um cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o Hamas.

A embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, em sessão do Conselho de Segurança - Angela Weiss/AFP

Treze membros do conselho votaram a favor do texto redigido pela Argélia, enquanto a Grã-Bretanha se absteve. Trata-se do terceiro veto de Washington desde o início do conflito, em 7 de outubro.

"Um voto a favor do projeto de resolução é um apoio ao direito dos palestinos à vida. Por outro lado, votar contra implica em um endosso à violência brutal e à punição coletiva infligida a eles", disse o embaixador da Argélia na ONU, Amar Bendjama, antes da votação.

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, já havia sinalizado no sábado (17) que o governo americano vetaria a proposta. Washington considera que a resolução dificulta as negociações para obter uma nova trégua que também inclua a libertação dos reféns capturados pelo Hamas no ataque contra o sul de Israel, em 7 de outubro.