Tempestades de neve atrapalham viagens de milhões de pessoas antes do Ano-Novo chinês

São Paulo | Reuters

Tempestades de neve e de gelo prejudicaram o tráfego em várias regiões da China e atrapalharam a viagem de milhões de pessoas a poucos dias do Ano-Novo chinês, maior festival do calendário nacional e que será celebrado no próximo sábado (10).

As províncias de Hunan, no sul, e Hubei, no centro, foram as mais impactadas pelo clima severo, que se deteriorou no último fim de semana e gerou problemas de logística. As autoridades tiveram de fechar rodovias e cancelar centenas de viagens de trens —vários voos também foram atrasados.

Carros ficam presos em rodovia devido ao acúmulo de neve - China OUT/via AFP

As interrupções coincidem com a maior migração em massa do mundo, já que as pessoas de todo o país voltam para casa para ver suas famílias no feriado do Ano-Novo Chinês, também conhecido como Ano-Novo Lunar. Nos últimos dias, vídeos compartilhados nas redes sociais chinesas mostraram pessoas presas em trens. Carros também ficaram ilhados em rodovias cobertas de neve em várias cidades, incluindo Jingzhou, no sul de Hubei.

Um motorista ficou ilhado em um carro por três dias, segundo o site financeiro chinês Yicai, e os passageiros que viajavam a Wuhan, a leste de Jingzhou, ficaram presos em um trem por várias horas devido à falta de energia e em meio a temperaturas congelantes.

"Esse clima em Wuhan pode deixá-lo louco. Você tem que andar 20 mil passos todos os dias para chegar ao trabalho. Depois, você volta para casa e a energia acaba", escreveu um usuário na plataforma Weibo.

Pelo menos duas pessoas morreram em acidentes relacionados à neve. As vítimas foram mortas ao serem atingidas por toldos de mercados que desabaram devido ao acúmulo de neve em Hubei e Hunan.

Fotos da Administração Meteorológica da China mostram várias árvores derrubadas pela chuva e espalhadas pelas estradas em Hunan. Em dez províncias, cerca de 129 trechos de rodovias foram fechados, de acordo com o jornal Beijing News.

Muitos passageiros ficaram presos nas estações ferroviárias de Wuhan, segundo a imprensa local. As pistas do aeroporto de Tianhe, em Wuhan, foram temporariamente fechadas nesta terça-feira (6).

O clima severo é esperado por mais alguns dias. O Ministério de Gerenciamento de Emergências da China e dois outros departamentos enviaram 20 mil itens de ajuda a desastres para Hunan, incluindo colchas grossas, de acordo com o China Daily.

Funcionários de Hubei estão retirando o gelo das linhas de energia. As autoridades disseram ainda que estavam limpando túneis e pontes, estruturas nas quais o gelo espesso causou "pontos de estrangulamento".

Cidade de Wuhan, na China, coberta de neve - China OUT/via AFP

A província instruiu centenas de estações de pedágio de rodovias a aplicar medidas de controle de tráfego, incluindo a passagem gratuita de veículos. O Ministério das Finanças e o Ministério dos Transportes da China emitiram 141 milhões de yuans (R$ 97,3 milhões) para apoiar 11 províncias e municípios na remoção de neve e gelo das rodovias.

O Observatório Meteorológico Central da China previu mais chuva, neve e tempo gelado no sul para a primeira metade desta semana, mas disse que as condições melhorariam a partir de quinta-feira.