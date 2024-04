Há 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, as ruas de Portugal encheram-se de gente, numa manifestação espontânea de júbilo. Na véspera, o movimento das Forças Armadas pôs em prática um golpe que vinha sendo planeado ao segundo. Os convidados não foram chamados, como nos nossos dias, por uma rede social, mas antes por uma canção transmitida pela plataforma mais popular na altura, a rádio!



Rompendo o silêncio da noite, ouviu-se "E depois do adeus", de Paulo de Carvalho. Porque "Grândola Vila Morena", de Zeca Afonso, era demasiado explícita. E depois do adeus foi a senha para que todas as forças envolvidas dessem início à festa!

População homenageia militares com flores em 27 de abril de 1974, dois dias após a Revolução dos Cravos, em Portugal - Divulgação/Arquivo Nacional da Torre do Tombo

Essa festa, a que se chamou a "Revolução dos Cravos", começou na noite de 24 de abril e só terminou a altas horas da madrugada do dia 25. Nascia "esta madrugada por que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo", como escreveu, inspirada, Sophia de Mello Breyner.

Políticos, artistas, cantores, poetas, jornalistas quebraram o lápis azul da censura e pintaram de todas as cores as suas artes. Deste lado do oceano, Chico Buarque foi um deles. Sebastião Salgado sabia que se estavam a viver dias únicos, e com a sua câmara registrou os militares que, de arma em punho, não dispararam um único tiro e conseguiram derrubar uma ditadura de 48 anos, a mais longeva da Europa.

Nesse dia os disparos que mais se ouviram foram os das câmeras fotográficas. Os fuzis serviram de suporte para todos os cravos distribuídos pelas floristas! E o vermelho que mais se viu foi mesmo o dos cravos.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Esta data deve ser recordada não só para homenagear os heróis, mas também para lembrar às novas gerações que a liberdade não é um valor adquirido.

Quem tenha nascido em Portugal após 1974, ou no Brasil após 1985, nunca soube o que era viver privado de um dos bens mais preciosos: a liberdade. Os nossos países, que partilham tanto, partilham também, neste ano de comemoração e júbilo para nós, os ventos da democracia.

Em 50 anos o mundo mudou. Quem diria que se estariam a viver os conflitos na Europa, no Médio Oriente e em África. Há movimentos extremistas em países tradicionalmente moderados.

Ao mesmo tempo, nunca tanta gente teve acesso a tanta informação. Somos informados pela total liberdade de expressão! Já não há lápis azuis da censura.

É por isso que é tão importante lembrar que, não há muito tempo, não se podia dar voz às vozes livres, e só se respirava o ar rarefeito da denúncia e da ditadura.

É necessário "pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro", como escreveu o historiador grego Heródoto.

A democracia e a liberdade devem ser cantadas e não caladas. Que a canção não precise de voltar a ser uma arma e que os únicos disparos que se oiçam agora sejam os dos nossos celulares para registrar momentos felizes.

Viva o 25 de Abril! Sempre!