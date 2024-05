Hamas ataca posto israelense na fronteira, e chances de cessar-fogo diminuem

Jerusalém | Reuters e AFP

O Exército de Israel anunciou neste domingo (5) o fechamento da passagem Kerem Shalom, que dá acesso à Faixa de Gaza e por onde passa ajuda humanitária, depois do local sofrer um ataque com foguetes.

"Cerca de dez projéteis foram disparados de uma área adjacente [à cidade de] Rafah em direção à área de Kerem Shalom. A passagem da fronteira de Kerem Shalom está atualmente fechada para caminhões de ajuda humanitária", afirmou o Exército em comunicado.

Ambulância atende feridos depois do ataque em Kerem Shalom - Amir Cohen/Reuters

Segundo o Times of Israel, sete pessoas foram feridas no ataque e algumas estão em estado grave. Outras passagens ao território, porém, permanecem abertas.

O braço armado do Hamas disse ter disparado foguetes contra uma base do exército israelense perto da travessia, mas não confirmou de onde os disparou e nem se o alvo final era a passagem. Israel vem afirmando que vai invadir na cidade do sul de Gaza para combater as forças do grupo, mas enfrenta pressão internacional.

O ataque aconteceu ao mesmo tempo de uma nova rodada de negociação no Cairo com objetivo de estabelecer um cessar-fogo na região. Mas a conversa sobre trégua com mediadores do Egito e do Catar parece perder força no cenário do ataque.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, acusou o Hamas de mostrar sinais de não levar a sério a negociação e disse que, se for o caso, Israel lançaria ações militares em Rafah e outras partes da Faixa de Gaza "num futuro muito próximo".

Para chegar a um acordo, o Hamas exige que a guerra termine em troca da libertação de reféns. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, porém, já se pronunciou dizendo que não "não pode aceitar' as exigências.

"Quando Israel mostra a sua boa vontade, o Hamas persiste nas suas posições extremas, entre as quais se destaca a sua exigência de retirada das nossas forças da Faixa de Gaza", disse Netanyahu em uma reunião de gabinete.

Desde o início da guerra, Israel autorizou a passagem de pouco mais de 20 mil caminhões com ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, segundo a UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos, uma média de 119 por dia em que as duas passagens no sul do país estiveram abertas.

Cerca de três quartos desses caminhões levam comida e os demais levam materiais médicos, de abrigo (como tendas), alimentos para animais e peças de reposição para máquinas.

A situação humanitária na região, porém, desperta graves preocupações de organismos internacionais. Um estudo da Oxfam publicado no início de abril indicou que as pessoas no norte de Gaza têm sido forçadas a sobreviver com uma média de 245 calorias por dia. Isso representa menos de 12% da ingestão diária recomendada de 2.100 calorias por pessoa.

No final de março, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) ordenou que Israel tome todas as medidas necessárias para garantir o fornecimento de alimentos básicos à população na Faixa de Gaza.

Para levar mantimentos para o território é preciso seguir uma série de regras impostas por Israel. Tel Aviv tem sido acusada de usar a burocracia para atrapalhar o fornecimento de ajuda a Gaza. Segundo a ONG Refugees International, por exemplo, Israel impede de forma consistente as operações de ajuda, bloqueando operações e resistindo à implementação de medidas que melhorariam o fluxo.

Israel nega, e alega que a intenção do controle é evitar que materiais entregues possam ter uso militar pelo Hamas.