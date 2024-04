Revolução dos Cravos foi 'dia mais feliz', disse Mário Soares à Folha em 2014

São Paulo

O começo da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura em Portugal e completa 50 anos na quinta-feira (25), foi definida por Mário Soares, uma das figuras mais importantes da história da política lusa, como o "dia mais feliz" de sua vida.

Em entrevista à Folha publicada em 2014, Soares contou como foram os primeiros momentos da revolução e a sua volta do exílio. Ministro do governo provisório, ele afirmou que a relação com a ditadura brasileira era boa. Também elogiou a vitória de moderados no período pós-revolução.

Mário Soares foi premiê de Portugal de 1983 a 1985. Depois, foi presidente de 1986 a 1996. Ele morreu em 2017, aos 92 anos. Considerado o pai da democracia lusa, ele participou de momentos-chave do país luso, como a fundação do Partido Socialista de Portugal e o combate ao regime de António de Oliveira Salazar, que durou de 1933 a 1974. Relembre abaixo a reportagem feita por Gisele Lobato, então colaboradora da Folha.

Ex-premiê de Portugal Mário Soares, em Lisboa, em fotografia com data desconhecida - Luis d'Orey/Reuters

Aos 89 anos, o líder socialista Mário Soares, ex-premiê e ex-presidente de Portugal, lembra em detalhes do dia em que terminou o seu exílio.

Vivia em Paris quando eclodiu a revolução, mas, no 25 de abril de 1974, estava em Bonn, onde tinha um encontro com o chanceler alemão, Willy Brandt. Pretendia pedir atenção à questão da ditadura em Portugal. O encontro, porém, não precisou ocorrer.

"Fui acordado por uma funcionária da fundação Friederich Ebert, que me disse que estava a passar qualquer coisa em Portugal. É evidente que percebi logo do que é que se tratava. Fomos para a sede da fundação e dissemos: Cancela-se já a entrevista porque vamos para Lisboa!'."

Soares diz que tinha informações de que algo poderia ocorrer da parte dos militares, mas não para aquele dia. Também não sabia de quem partia aquela revolução.

Civis e militares portugueses festejam nas ruas de Lisboa a queda da ditadura salazarista - 27.abr.74/AFP

Mesmo com a incerteza, fez as malas em Paris. Sabia que, caso o levante fosse da direita, seus companheiros parariam o trem na Espanha, para abortar a volta para casa.

"Chegamos de madrugada à estação e o que é que vimos? Os estudantes, todos eles com um cravo e aos gritos de viva Portugal!'. Eu ainda não sabia que era essa a imagem da revolução, mas não valia a pena esperar mais nada."

Na primeira cidade após a fronteira, o trem parou de novo. A estação estava cheia de militantes do Partido Socialista. "Eles me levaram às costas. Puseram-me em cima de uma mesa, deram-me um megafone e disseram: 'faça um discurso!'. E eu comecei a falar."

Soares discursava quando viu dois homens caminharem em sua direção, um deles fardado. "Pensei: 'estou preso outra vez.'" Mas o militar bateu continência. Queria só avisar que o trem, meia hora atrasado, precisava partir.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Aquele trem ficou conhecido como "o comboio da liberdade". "Depois da revolução, éramos os primeiros exilados a regressar. Estava uma multidão brutal quando chegamos na estação de Santa Apolônia. Foi um dia indescritível, o dia mais feliz da minha vida."

Um mês depois, Soares assumia o Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo provisório. Cabia a ele iniciar negociação com os movimentos de independência africanos e buscar reconhecimento para a nova democracia.

Um dos primeiros a reconhecer o novo regime em Portugal foi o Brasil, em plena ditadura militar. Para Soares, não havia contradição nisso.

"Eu não tenho que me meter na politica brasileira, e os brasileiros não têm que se meter na política portuguesa." É nesse tom que narra a primeira conversa que teve com o general Ernesto Geisel, então presidente brasileiro.

"Sei que o sr. não gosta muito de mim, porque julga que sou um homem de esquerda. E sou. Mas tenho o maior respeito por si, e o sr. deve ter o mesmo respeito por mim. Portanto, não vamos falar de política ideológica, vamos falar dos interesses dos nossos países." A partir daí, diz, a relação foi amistosa.

O bom relacionamento não impediu que, anos depois, já premiê, Soares oferecesse um passaporte a Leonel Brizola, o que estremeceu sua relação com o presidente português, Ramalho Eanes. Brizola precisava do documento para trocar o exílio no Uruguai, de onde fora expulso, por Lisboa.

Soares ainda não conhecia Brizola. Ele o descreve como "um tipo muito simpático", que desdenhou a lagosta do almoço de boas-vindas porque, sendo gaúcho, gostava era de carne. Acabou por se tornar seu amigo íntimo.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

O 25 de Abril ocorreu em plena Guerra Fria. O mundo ocidental olhava para Portugal com receio de que se tornasse "a Cuba europeia". O país chegou a viver clima de véspera de guerra civil, com comunistas e moderados prontos para pegar em armas.

Segundo Soares, o então secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, acreditava que o país era "caso perdido". "Queria que nós desistíssemos para que eles entrassem à bruta contra Portugal, contra os comunistas." A agitação no Portugal pós-revolução acabou em novembro de 1975, sem confronto, quando partidos moderados neutralizaram as forças comunistas.