Parlamentares da Geórgia trocam socos durante discussão de lei polêmica; veja vídeo

São Paulo

Representantes do governo e da oposição trocaram socos em uma briga generalizada no Parlamento da Geórgia. As agressões ocorreram durante discussões acaloradas sobre uma lei polêmica que regulamenta a atuação de "agentes estrangeiros". Segundo críticos, a medida enfraquece a democracia no país.

Imagens divulgadas pela Casa mostram o momento em que o deputado Aleko Elisashvili, do Partido dos Cidadãos, da oposição, ataca o parlamentar da base governista Mamuka Mdinardze, do Sonho Georgiano, com um soco na cabeça. Em seguida, outros políticos se levantam e se envolvem na briga.

Anri Okhanashvil, presidente do comitê de questões jurídicas do Parlamento, afirmou que o episódio, ocorrido na segunda-feira (15), foi desprezível. Ele disse ainda que todas as provocações da oposição serão respondidas de maneira rigorosa —por ora, nenhuma punição foi aplicada aos parlamentares que trocaram agressões.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

A briga interrompeu o debate sobre o projeto de lei que prevê a diminuição da "influência estrangeira". Segundo críticos, a medida espelha a legislação repressiva da Rússia usada para silenciar e intimidar dissidentes. Milhares de cidadãos foram às ruas nos últimos dias para protestar contra o texto, considerado um passo contrário no caminho pró-Ocidente e na adesão do país à União Europeia.

Em meio a protestos, o Parlamento georgiano aprovou nesta quarta-feira (17) a primeira leitura do projeto.

Mais de 80 dos 150 deputados optaram pelo prosseguimento das discussões na Casa, enquanto os parlamentares da oposição boicotaram a votação.

De acordo com analistas, o projeto de lei é considerado um teste para saber se a Geórgia, 33 anos após o colapso da União Soviética, pretende seguir um caminho de integração com o Ocidente ou se aproximar da Rússia em um momento de polarização e tensões entre as partes.

Parlamentar da Geórgia agride colega que discursava no púlpito - Parlamento da Geórgia - 15.abr.24/AFP

O texto determina que as organizações com mais de 20% de seu financiamento provenientes do exterior se registrem como "agentes de influência estrangeira". Segundo analistas, o projeto pode limitar a capacidade da sociedade e das organizações de mídia de operar livremente, enfraquecendo a liberdade de expressão.

A UE pediu à Geórgia que "se abstenha de adotar uma legislação que possa comprometer o caminho de adesão do país ao bloco". Os Estados Unidos e o Reino Unido também pediram a Tiblissi que não aprovasse o projeto de lei.

Em resposta, o premiê da Geórgia, Irakli Kobakhidze, em comentários citados pela agência de notícias Interpress, disse que os políticos ocidentais não apresentaram um único argumento válido contra o projeto de lei e que as declarações externas não levariam o governo a mudar de ideia.

A presidente Salome Zourabichvili, cujo papel é principalmente cerimonial, disse que vetaria a lei se ela fosse aprovada. Mas o Parlamento tem o poder de anular seu veto.