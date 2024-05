Homem é acusado de matar o filho nos EUA depois de forçá-lo a correr em esteira

São Paulo

Começou nesta quinta-feira (30) nos EUA o julgamento de um homem acusado de matar o próprio filho depois de tê-lo forçado a correr em uma esteira por supostamente estar "gordo demais", de acordo com a imprensa americana.

Christopher Gregor, 31, é acusado pela Procuradoria do condado de Ocean, no estado de Nova Jersey, de agredir e matar seu filho, Corey Micciolo, em abril de 2021. O menino tinha seis anos de idade. Gregor foi preso em 2022 e aguardava o julgamento na cadeia.

Vídeo mostra Christopher Gregor forçando seu filho de 6 anos a correr em uma esteira - Reprodução/Court TV

Na quinta, a acusação mostrou o vídeo do incidente aos jurados do caso, que circulou na imprensa americana. Em 20 de março de 2021, Gregor levou o filho à academia de ginástica Atlantic Heights Clubhouse e o colocou para correr na esteira. No vídeo, é possível ver que o menino cai várias vezes do equipamento, que está em alta velocidade, e que Gregor o coloca de volta repetidamente. O homem também se aproxima da esteira para aumentar a velocidade e a inclinação do equipamento, antes de diminuir as configurações novamente.

O VÍDEO A SEGUIR CONTÉM IMAGENS FORTES

A criança morreu duas semanas depois do incidente. Em 1º de abril de 2021, um dia antes da morte, a mãe de Corey, Breanna Micciolo, o levou ao hospital depois de perceber hematomas pelo corpo do menino. Nessa consulta, de acordo com o jornal The Sun, Corey teria revelado que o pai o fazia correr por dizer que o menino era "gordo demais".

A criança tinha a guarda compartilhada pelos pais, e foi entregue à custódia de Gregor no dia seguinte, 2 de abril, quando Corey morreu. O pai disse que o levou ao hospital depois de perceber que a criança estava com dificuldades de fala, caindo no chão e vomitando. O menino chegou a ser atendido, mas não pôde ser ressucitado.

Um especialista forense ouvido pela Procuradoria afirmou que a morte foi causada por lacerações no coração e no pulmão provenientes de um impacto brusco —como o que se vê no vídeo, por exemplo.

Inicialmente, Gregor foi acusado de negligência infantil e chegou a ser preso em julho de 2021, mas foi solto logo em seguida. Entretanto, com o avanço das investigações, a polícia ofereceu uma denúncia de homicídio, e o homem foi preso novamente em março de 2022.

A defesa de Gregor disse que não é possível provar qualquer relação entre o incidente na esteira e a morte de Corey, e que hematomas não são incomuns em crianças dessa idade. Afirmou ainda que eles podem ter sido causados ao praticar esportes.